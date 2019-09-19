Муфтий Москвы: Западу нужно понять незападные религиозные традиции России

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Западный мир должен учитывать своеобразие религиозных и этнокультурных традиций России, заявил председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Западному секулярному миру надо услышать и понять наши незападные религиозные и этнокультурные традиции и доктрины", - сказал Альбир Крганов на конференции в Варшаве. Текст его доклада имеется в распоряжении РИА Новости.

Муфтий также призвал западных партнеров учитывать и своеобразие исламской цивилизации, ведь "мусульмане России являются ее коренным населением в течение многих столетий".