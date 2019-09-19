Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:49Z
https://ria.ru/20190919/1558865255.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40815/95/408159534_0:241:3073:1969_1036x0_80_0_0_0e57e8ea27281fedaf3c1d1ecfad2d16.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий Москвы: Западу нужно понять незападные религиозные традиции России

18:49 19.09.2019
244
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВидеомост Москва - Симферополь на тему: "Ситуация с правами человека в Крыму"
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Западный мир должен учитывать своеобразие религиозных и этнокультурных традиций России, заявил председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.
"Западному секулярному миру надо услышать и понять наши незападные религиозные и этнокультурные традиции и доктрины", - сказал Альбир Крганов на конференции в Варшаве. Текст его доклада имеется в распоряжении РИА Новости.
Муфтий также призвал западных партнеров учитывать и своеобразие исламской цивилизации, ведь "мусульмане России являются ее коренным населением в течение многих столетий".
"В рамках диалога наши западные партнеры должны понимать и учитывать религиозно-культурное своеобразие исламской цивилизации, наличие исламской доктрины прав человека, наши представления, взгляды на природу, генезис этих прав и социокультурные особенности их реализации", - подытожил Крганов.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
25 января 2018, 01:37РИА Новости
Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы
1622024
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссияВаршаваОбщество
Рекомендуем
Урок информатики
В РПЦ прокомментировали возможное исключение основ религий из программ школ
РИА
Новости
Флаги с логотипом ОБСЕ
Литовскому адвокату не дали рассказать о "деле 13 января" на форуме ОБСЕ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" Россию
Алексей Оржель
Украинский министр заявил о риске не подписать договор по транзиту газа
Лента
новостей
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай проголосовали против резолюции по прекращению огня в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров и Маас обсудили "нормандский формат" и "формулу Штайнмайера"
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Алексей Миллер
Миллер допустил, что ЕК будет отстаивать свою позицию по газопроводу Opal
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась ложиться в госклинику
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
ЕК считает долгосрочный контракт на транзит газа через Украину приоритетом
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Правительство Челябинской области сложило полномочия
09:26В еще одном приморском селе нашли очаг африканской чумы свиней
09:25Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей и лесов
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
Лента новостейМолния