Лавров и Маас обсудили "нормандский формат" и "формулу Штайнмайера"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом пути реализации решений "нормандских саммитов" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также срыв Киевом на заседании Контактной группы согласования предложений, одобренных на встрече в "нормандском формате".

Как сообщается в заявлении МИД РФ, телефонный разговор состоялся 19 сентября по инициативе германской стороны.

"Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годах в "нормандском формате" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры также обсудили ситуацию в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания Контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран "нормандского формата".

"Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине", - подчеркнули в министерстве.

Как добавили в МИД, Лавров также тепло поздравил Мааса с днем рождения.