Лавров и Маас обсудили "нормандский формат" и "формулу Штайнмайера"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом пути реализации решений "нормандских саммитов" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также срыв Киевом на заседании Контактной группы согласования предложений, одобренных на встрече в "нормандском формате".
Как сообщается в заявлении МИД РФ, телефонный разговор состоялся 19 сентября по инициативе германской стороны.
"Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годах в "нормандском формате" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что министры также обсудили ситуацию в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания Контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран "нормандского формата".
"Условлено оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине", - подчеркнули в министерстве.
Как добавили в МИД, Лавров также тепло поздравил Мааса с днем рождения.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
18 сентября, 20:06Радио SputnikТеряет смысл. Киев поставил под угрозу срыва саммит "нормандской четверки"Украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера" на переговорах контактной группы в Минске, в то же время глава МИД Украины дал свое согласие на подписание. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.