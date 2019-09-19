Чиновника Минкульта арестовали по делу в хищении при реставрации Соловков

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 12 ноября замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, а также трех других фигурантов дела о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вместе с Мосоловым по делу арестованы его бывший начальник Владимир Цветнов (в последнее время занимавший должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой"), коммерсанты Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Ему вменяют участие в хищении более 20 миллионов рублей в составе организованной группы, всего пять эпизодов.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья Наталия Дударь.

Дело возбуждено 16 сентября и объединено с возбужденным 12 февраля 2018 года, обвиняемые по которому находятся в Санкт-Петербурге.

Прокурор была не согласна с ходатайством следствия. "Я считаю избрание меры пресечения в виде заключения под стражу слишком жестокой, прошу избрать более мягкую и заключить под домашний арест Мосолова, так как у него малолетний ребенок, его загранпаспорт был изъят в ходе обыска 17 сентября", - заявила представитель прокуратуры.

Она также просила избрать домашний арест и для трех других фигурантов дела.

Сам Мосолов просил не заключать его под стражу, поскольку он является единственным кормильцем своей семьи. Он с трудом подбирал слова и говорил сквозь слезы.

Адвокат был против удовлетворения ходатайства.

"Февральское дело давно на слуху в СМИ. Причем здесь Мосолов? У следствия нет ни одного основания, это абсурд просто, уже даже прокуратура просит домашний арест. Более того, я разговаривал с его начальником в Минкульте - никто его увольнять не собирается, его ждут на работе для исполнения своих служебных обязанностей", - заявил адвокат Сергей Скрёхин.