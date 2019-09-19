Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:40Z
https://ria.ru/20190919/1558865019.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153240/52/1532405209_0:0:2189:1231_1036x0_80_0_0_46b8c6361d5d8b18c301978447117bfb.jpg
РИА Новости
Калужская область

Артамонов рассказал о планах производства молочной продукции в регионе

18:40 19.09.2019
40
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов . Архивное фото
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что через несколько лет регион выйдет на показатель производства молочной продукции до 1 миллиона тонн в год.
В четверг в регионе открылся международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который продлится по 22 сентября. В форуме принимают участие представители более 70 регионов России и делегации из 36 стран. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.
"Качественному питанию, оздоровлению нашей нации президент нашей страны, в последние годы в особенности, уделяет первостепенное значение… Конечно, нам очень приятно осознавать, что в последние годы крестьяне нашей страны получают такую поддержку беспрецедентную, которой, пожалуй, не было никогда за последние сто лет. И крестьяне отзываются своими успехами на это", - заявил Артамонов в своем выступлении на форуме.
Он привел в пример Калужскую область, которая в последние пять лет держит первенство в стране по темпам прироста объема молока.
"И мы гарантируем, что пройдет несколько лет, и калужский миллион тонн молока будет для потребителей нашей Российской Федерации, и мы будем экспортировать эту продукцию", - сказал Артамонов.
Представитель правительства региона пояснил РИА Новости, что сейчас в регионе производят около 400 тонн молочной продукции в год.
Хлеб
18 сентября, 14:29Калужская область
В Калужской области пройдет международный форум "Хлеб, ты – мир"
Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут поддержала высказывание губернатора. Она отметила, что прошлась по выставке достижений местных аграриев "Калужская осень", которая работает в рамках форума, и на каждом стенде заметила молоко.
"Я уверена, что через несколько лет будет миллион тонн, это будет хороший достойный показатель для всех. И вообще Калужская область ассоциируется с молоком. Пусть так будет всегда", - резюмировала Лут.
100000
Обсудить 0
Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьЭкономика
Рекомендуем
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Артюхов призвал искать новые подходы к трудноизвлекаемым запасам газа
РИА
Новости
Свежий лосось
В Минсельхозе отметили роль Дальнего Востока в снижении цен на лососевые
Есть, чтобы жить: что должно быть на столе активного долгожителя
Исследование показало, сколько российские семьи в августе потратили на еду
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на лососевых
Лента
новостей
Российские рубли
Ленобласть выделила 25,7 млн рублей на поддержку фермерских стартапов
Генеральный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель у здания в штаб-квартиры Комиссии ЕС в Брюсселе. 19 сентября 2019
Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили возможный объем поставок газа
Листы с денежными купюрами
В России разработали химические волокна для защиты рублей от подделок
Самолет Airbus-320
"Аэрофлот" – официальный партнер фестиваля "Круг света"
Глава Воронежской области Александр Гусев
В Воронежской области появится завод замороженных хлебобулочных изделий
Салон самолета
"Аэрофлот" опроверг сообщение СМИ о забастовке бортпроводников
Алексей Оржель
Украинский министр заявил о риске не подписать договор по транзиту газа
Сеть ресторанов Sbarro
Суд признал банкротом экс-оператора пиццерий Sbarro
Город Пикалево Ленинградской области
Кондитерская фабрика стала резидентом ТОСЭР "Пикалево"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
Лента новостейМолния