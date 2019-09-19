Артамонов рассказал о планах производства молочной продукции в регионе

КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что через несколько лет регион выйдет на показатель производства молочной продукции до 1 миллиона тонн в год.

В четверг в регионе открылся международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который продлится по 22 сентября. В форуме принимают участие представители более 70 регионов России и делегации из 36 стран. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.

"Качественному питанию, оздоровлению нашей нации президент нашей страны, в последние годы в особенности, уделяет первостепенное значение… Конечно, нам очень приятно осознавать, что в последние годы крестьяне нашей страны получают такую поддержку беспрецедентную, которой, пожалуй, не было никогда за последние сто лет. И крестьяне отзываются своими успехами на это", - заявил Артамонов в своем выступлении на форуме.

Он привел в пример Калужскую область, которая в последние пять лет держит первенство в стране по темпам прироста объема молока.

"И мы гарантируем, что пройдет несколько лет, и калужский миллион тонн молока будет для потребителей нашей Российской Федерации, и мы будем экспортировать эту продукцию", - сказал Артамонов.

Представитель правительства региона пояснил РИА Новости, что сейчас в регионе производят около 400 тонн молочной продукции в год.

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут поддержала высказывание губернатора. Она отметила, что прошлась по выставке достижений местных аграриев "Калужская осень", которая работает в рамках форума, и на каждом стенде заметила молоко.