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РИА Новости

Путин рассказал об обеспечении технологической независимости в России

18:39 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Технологическая независимость более 350 наименований вооружений и техники в России обеспечена на данный момент в рамках программы импортозамещения, заявил в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске президент РФ Владимир Путин.
"Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений и техники",- сказал он.
Путин также отметил и другие успехи в сфере ОПК в рамках направления импортозамещения.
"Существенно выросла роль отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ... Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать двигатели для самолетов Ан-124",- добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Вчера, 18:08РИА Новости
Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий ОПК
Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. В настоящее время стоит вопрос о продлении сроков эксплуатации воздушных судов данного типа, так как двигатели Д-18Т, которые на них установлены, были произведены на Украине и их обслуживание не может быть осуществлено из-за политической ситуации.
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Ан-124Владимир ПутинРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Путин и его "помощники" не имеют ни малейшего представления об импорто замещении в области микро радио электроники, - иначе они бросили бы все силы науки ещё в сытые нулевые годы, а теперь уже поздно пить боржом, если почки уже отвалились...
19 сентября, 21:00
Юрий
43107013
спасибо Китаю за импортозамещение
19 сентября, 20:49
Елена Коваль
291411202
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