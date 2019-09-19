Путин рассказал об обеспечении технологической независимости в России

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Технологическая независимость более 350 наименований вооружений и техники в России обеспечена на данный момент в рамках программы импортозамещения, заявил в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске президент РФ Владимир Путин.

"Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений и техники",- сказал он.

Путин также отметил и другие успехи в сфере ОПК в рамках направления импортозамещения.

"Существенно выросла роль отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ... Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать двигатели для самолетов Ан-124",- добавил он.