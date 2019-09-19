Путин рассказал об обеспечении технологической независимости в России

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Технологическая независимость более 350 наименований вооружений и техники в России обеспечена на данный момент в рамках программы импортозамещения, заявил в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске президент РФ Владимир Путин.
"Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений и техники",- сказал он.
Путин также отметил и другие успехи в сфере ОПК в рамках направления импортозамещения.
"Существенно выросла роль отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ... Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать двигатели для самолетов Ан-124",- добавил он.
Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. В настоящее время стоит вопрос о продлении сроков эксплуатации воздушных судов данного типа, так как двигатели Д-18Т, которые на них установлены, были произведены на Украине и их обслуживание не может быть осуществлено из-за политической ситуации.