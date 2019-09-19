Миллер допустил, что ЕК будет отстаивать свою позицию по газопроводу Opal

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прошедшие ранее в четверг консультации в Брюсселе по вопросу транзита российского газа в Европу дают основания рассчитывать, что Еврокомиссия (ЕК) будет отстаивать свою позицию, расширявшую доступ "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода Opal, заявил глава российской компании Алексей Миллер.

"Здесь можно сказать, что после того, как было вынесено решение европейским судом, юристы продолжают еще изучать это решение. С другой стороны, у нас есть основания после сегодняшний консультаций говорить о том, что Европейская комиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по Opal, которое и стало, собственно говоря, предметом разбирательства", - сказал Миллер в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Поэтому в этом плане мы понимаем, что Европейская комиссия будет продолжать отстаивать своё прежнее решение, рассчитываем на это", - добавил он.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубометров) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубометров транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.