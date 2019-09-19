Миллер допустил, что ЕК будет отстаивать свою позицию по газопроводу Opal

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прошедшие ранее в четверг консультации в Брюсселе по вопросу транзита российского газа в Европу дают основания рассчитывать, что Еврокомиссия (ЕК) будет отстаивать свою позицию, расширявшую доступ "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода Opal, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
"Здесь можно сказать, что после того, как было вынесено решение европейским судом, юристы продолжают еще изучать это решение. С другой стороны, у нас есть основания после сегодняшний консультаций говорить о том, что Европейская комиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по Opal, которое и стало, собственно говоря, предметом разбирательства", - сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24".
"Поэтому в этом плане мы понимаем, что Европейская комиссия будет продолжать отстаивать своё прежнее решение, рассчитываем на это", - добавил он.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубометров) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубометров транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Поставки по газопроводу Opal российская компания снизила 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel. Этот газопровод также принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью, чем Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину.