Путин призвал обеспечить технологическую независимость производства в ОПК

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Кабмину РФ и профильным ведомствам нужно принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости производства в оборонно-промышленном комплексе, заявил в ходе заседания военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин.

"Правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе, находящейся на стадии проектирования", - сказал Путин.

Президент также обратил внимание на ошибки, допущенные при планировании и организации программ импортозамещения.

"Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота, такие сбои должны быть оперативно устранены", - добавил он.