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РИА Новости

Путин призвал обеспечить технологическую независимость производства в ОПК

18:30 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников в Ижевске. 19 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников в Ижевске. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Кабмину РФ и профильным ведомствам нужно принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости производства в оборонно-промышленном комплексе, заявил в ходе заседания военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин.
"Правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе, находящейся на стадии проектирования", - сказал Путин.
Президент также обратил внимание на ошибки, допущенные при планировании и организации программ импортозамещения.
"Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота, такие сбои должны быть оперативно устранены", - добавил он.
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