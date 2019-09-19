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РИА Новости

Медведчук назвал условие для проведения заседания "нормандской четверки"

18:26 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для того, чтобы состоялось заседание "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия), властям Украины необходимо выполнить три условия: обеспечить разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе, подтвердить "формулу Штайнмайера" и подготовить проект решения к заседанию.
В среду пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.
"Чтобы состоялось заседание "нормандской четверки", необходимо выполнить три условия: обеспечить разведение сил на линии соприкосновения в Золотом и Петровском, подтвердить "формулу Штайнмайера" и подготовить проект решения к заседанию. Это путь к миру!" - написал Медведчук на своей странице в Twitter в четверг.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Вчера, 15:23Радио Sputnik
Гаранты "Минска" прокомментировали срыв Киевом "формулы Штайнмайера"Представители стран "нормандской четверки" и участники переговоров в Минске выразили непонимание действиями Украины в связи с ее отказом подписать согласованную "формулу Штайнмайера" по выборам в Донбассе.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕВиктор МедведчукЛеонид КучмаБорис ГрызловУкраинаВ мире
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