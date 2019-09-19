Медведчук назвал условие для проведения заседания "нормандской четверки"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для того, чтобы состоялось заседание "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия), властям Украины необходимо выполнить три условия: обеспечить разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе, подтвердить "формулу Штайнмайера" и подготовить проект решения к заседанию.

В среду пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.

"Чтобы состоялось заседание "нормандской четверки", необходимо выполнить три условия: обеспечить разведение сил на линии соприкосновения в Золотом и Петровском, подтвердить "формулу Штайнмайера" и подготовить проект решения к заседанию. Это путь к миру!" - написал Медведчук на своей странице в Twitter в четверг.