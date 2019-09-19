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РИА Новости
Новое оружие России

"Купол" поставит Минобороны "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на 100 миллиардов рублей

18:26 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 . Архивное фото
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России и ижевский электромеханический завод "Купол" подпишут долгосрочные контракты на 100 миллиардов рублей на поставку в 2019-2027 годах зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что после заседания комиссии состоится еще одно важное событие - между ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей. В соответствии с ними в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов "Тор" - "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", - заявил Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.
"Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений", - добавил президент.
Стрельбы Тор-М2ДТ на полигоне Капустин Яр
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Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК "Тор"
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Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииТор (зенитный ракетный комплекс)Владимир ПутинРоссияБезопасность
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