"Купол" поставит Минобороны "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на 100 миллиардов рублей

"Отмечу, что после заседания комиссии состоится еще одно важное событие - между ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей. В соответствии с ними в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов "Тор" - "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", - заявил Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.