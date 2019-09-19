"Купол" поставит Минобороны "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на 100 миллиардов рублей

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России и ижевский электромеханический завод "Купол" подпишут долгосрочные контракты на 100 миллиардов рублей на поставку в 2019-2027 годах зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что после заседания комиссии состоится еще одно важное событие - между ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей. В соответствии с ними в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов "Тор" - "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", - заявил Путин на заседании военно-промышленной комиссии в четверг.
"Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений", - добавил президент.