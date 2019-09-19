Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:25Z
https://ria.ru/20190919/1558864454.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/86/1558778648_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_d1c3f6b24287112f15e8967a3ce29c07.jpg
РИА Новости

Один человек пострадал из-за обстрела силовиками Донецка, заявили в ДНР

18:25 19.09.2019
315
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украиснкие силовики обстреляли западный район Донецка, пострадал один человек, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 16.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли стрелковый огонь со стороны Марьинки (под контролем Киева – ред.) в направлении поселка шахты "Трудовская" (под контролем ДНР), в результате чего ранение получил мужчина 1974 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что пострадавший с ранением голени доставлен в больницу.
Осколки снарядов
Вчера, 09:36РИА Новости
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
100002
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Жителя ДНР приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Последствия подрыва моста в Луганске
В ЛНР завели уголовное дело из-за попытки подрыва моста в Луганске
Виктор Медведчук
Медведчук назвал условие для проведения заседания "нормандской четверки"
Лента
новостей
Солдаты ВСУ на востоке Украины
БМП силовиков подорвалась на минах, заявили в ДНР
У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
В ДНР заявили, что украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе
Снимок Джастина Трюдо в образе Аладдина, опубликованный журналом TIME
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме
Алексей Оржель
Украинский министр заявил о риске не подписать договор по транзиту газа
Осколки снарядов
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Флаги с логотипом ОБСЕ
Литовскому адвокату не дали рассказать о "деле 13 января" на форуме ОБСЕ
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР подарил Южной Осетии 2,5 тысячи саженцев роз на День республики
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
Военные в 2019 году получили более 2,3 тысячи новых образцов вооружения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
Лента новостейМолния