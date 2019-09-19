Один человек пострадал из-за обстрела силовиками Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украиснкие силовики обстреляли западный район Донецка, пострадал один человек, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 16.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли стрелковый огонь со стороны Марьинки (под контролем Киева – ред.) в направлении поселка шахты "Трудовская" (под контролем ДНР), в результате чего ранение получил мужчина 1974 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.