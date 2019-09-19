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РИА Новости
Воронежская область

Строительство детсадов в Воронежской области продолжится в 2020 году

18:22 19.09.2019 (обновлено: 18:49 19.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областной Думы Воронежской областиСтроительство детсадов в Воронежской области продолжится в 2020 году
Строительство детсадов в Воронежской области продолжится в 2020 году
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной Думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Строительство в Воронежской области современных детских садов будет продолжено в следующем году, планируется возвести два новых здания и 13 пристроек к уже существующим, заявил в четверг председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетёсов.
Нетёсов посетил детский сад общеразвивающего вида №24, построенный в Центральном районе Воронежа в рамках нацпроекта "Демография". Детский сад, который может принять почти 400 ребят, - самое крупное из вводимых дошкольных образовательных учреждений города. Проект сада стал победителем в номинации "Лучшее общественное здание" на архитектурном форуме "Зодчество VRN-2018".
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"Этот детский сад - современный объект, отвечающий самым высоким требованиям. Педагогический коллектив здесь состоит из квалифицированных специалистов, которые адресно занимаются с каждым ребенком, находя индивидуальный подход. Отдельно нужно отметить серьезный подход строителей, которые выполнили все работы с высоким качеством. Уверен, что мы этот тренд продолжим. Такой результат стал возможен благодаря взаимодействию исполнительных и законодательных органов власти и общественности", - сказал Нетёсов.
Одним из отличий нового учреждения является плоская кровля. Как отмечает областная дума, такая конструкция существенно уменьшает возможность протечки крыши осенью и зимой. Особым образом в помещении сада спланирована и рекреационная зона: холлы представляют собой свободные пространства, где воспитатели смогут проводить совместные занятия для ребят разных возрастов.
По данным облдумы, на строительство сада было направлено 236,7 миллиона рублей. Из них за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, – 73,5 миллиона рублей, из областного бюджета – 116,7 миллиона рублей, бюджета Воронежа – 46,5 миллиона рублей.
Нетёсов отметил, что в этом году в Воронежской области построен 21 детский сад.
"В следующем году также планируется как строительство новых дошкольных учреждений, так и возведение пристроек к существующим зданиям детских садов. В 2020 году планируется ввести 15 новых объектов, из которых два детских сада и 13 пристроек к существующим образовательным учреждениям", - говорится в сообщении облдумы.
Александр Гусев
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