Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на лососевых

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на рыбу лососевых пород в России, сообщил РИА Новости исполнительный директор союза Сергей Гудков.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать продолжения подорожания лососевых в оптовом звене, исполнительный директор союза сказал: "Нет, потому что вылов к настоящему моменту практически завершен, объем понятен, годовой спрос тоже, урожай определен. Сейчас мы знаем, какой урожай у нас есть, поэтому мы примерно понимаем, какие у нас цены сложились. Фактор урожая перестал быть фактором ценообразования. Он отыгран".

По словам Гудкова, лососевые породы сегодня дорожают. "Однозначно, в оптовом звене (происходит - ред.) удорожание, это все эксперты подтвердили - рыбодобытчики, предприятия Дальнего Востока, оптовые предприятия", - сказал он. При этом он отметил, что рост цен в оптовом сегменте не всегда означает подорожание в розничном звене. Кроме того, по словам Гудкова, цены растут не на все лососевые, а на отдельные виды и на отдельные качественные категории.

Например, высококачественная продукция (рыба определенной формы, веса, внешнего вида), которая используется для переработки и экспорта, в цене не изменилась по сравнению с прошлым годом. То есть в рознице она будет расти только в пределах инфляции, продолжил он.

"Продукция разделяется на высшую категорию, стандарт и ниже стандарта. Произошел рост цен на горбушу иного качества, чем требуется для переработки (стандарта и ниже стандарта – ред.). То, что шло на рынок мелкими партиями, будет дорожать примерно пропорционально тому, какое подорожание произошло в оптовом звене", - сказал он.