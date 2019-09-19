Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T18:13Z
https://ria.ru/20190919/1558864010.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101940/69/1019406963_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_280d96bcbb99bbac8eee2deab3cfb8ba.jpg
РИА Новости

Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на лососевых

18:13 19.09.2019
377
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОхлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Рыбный союз не ожидает дальнейшего роста оптовых цен на рыбу лососевых пород в России, сообщил РИА Новости исполнительный директор союза Сергей Гудков.
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать продолжения подорожания лососевых в оптовом звене, исполнительный директор союза сказал: "Нет, потому что вылов к настоящему моменту практически завершен, объем понятен, годовой спрос тоже, урожай определен. Сейчас мы знаем, какой урожай у нас есть, поэтому мы примерно понимаем, какие у нас цены сложились. Фактор урожая перестал быть фактором ценообразования. Он отыгран".
По словам Гудкова, лососевые породы сегодня дорожают. "Однозначно, в оптовом звене (происходит - ред.) удорожание, это все эксперты подтвердили - рыбодобытчики, предприятия Дальнего Востока, оптовые предприятия", - сказал он. При этом он отметил, что рост цен в оптовом сегменте не всегда означает подорожание в розничном звене. Кроме того, по словам Гудкова, цены растут не на все лососевые, а на отдельные виды и на отдельные качественные категории.
Например, высококачественная продукция (рыба определенной формы, веса, внешнего вида), которая используется для переработки и экспорта, в цене не изменилась по сравнению с прошлым годом. То есть в рознице она будет расти только в пределах инфляции, продолжил он.
Рыба, пойманная в сеть
18 сентября, 02:49РИА Новости
Эксперты оценили годовой ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане
"Продукция разделяется на высшую категорию, стандарт и ниже стандарта. Произошел рост цен на горбушу иного качества, чем требуется для переработки (стандарта и ниже стандарта – ред.). То, что шло на рынок мелкими партиями, будет дорожать примерно пропорционально тому, какое подорожание произошло в оптовом звене", - сказал он.
Гудков напомнил, что в прошлом году на Камчатке был зафиксирован рекордный улов, при этом некачественной продукции тоже было много. После того, как качество продукции повысилось, выросла и цена. Так, например, стоимость на самую распространенную рыбу вида лососевых – горбушу - за год выросла со 100 рублей за килограмм до 130 рублей. "Отсюда разные тенденции - что-то подорожало на 30%, что-то вообще не подорожало, потому что на мировом рынке цена стабильная, курсы стабильные. А отдельные лососевые подорожали, потому что вылов у всех разный", - резюмировал эксперт.
Лосось
18 августа, 10:12РИА Новости
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
2310310
Обсудить 5
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Ветропарк
В Мурманской области построят ветропарк мощностью 201 МВт
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 29 августа 2019
Правительство обсудит проект основных направлений ДКП на 2020-2022 годы
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Лента
новостей
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Свежий лосось
В Минсельхозе отметили роль Дальнего Востока в снижении цен на лососевые
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий ОПК
Снимок Джастина Трюдо в образе Аладдина, опубликованный журналом TIME
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30
"Купол" поставит Минобороны "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на 100 миллиардов рублей
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Новак назвал консультации по транзиту газа через Украину конструктивными
Виноградная плантация
Рост акцизов ударит по импортным винам, уверен эксперт
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
Лента новостейМолния