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РИА Новости

Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии

17:59 19.09.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Африне, Сирия
Турецкие военные в Африне, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в зоне безопасности Сирии
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
"Мы построим базы для патрулирования на востоке от Евфрата. Если мы это сделаем, и террористы оттуда уйдут, это будет большая победа. После этого мы остановимся? Нет. Наша цель – на протяжении всей границы создать зону шириной 30-40 километров для обеспечения безопасности нашей страны. А затем отправить на родину сирийских граждан, которые находятся у нас. Это будут общие базы с США, мы хотим, чтобы они были постоянным", - сказал Акар в интервью газете Turkiye.
Он добавил, что число этих баз "будет определяться по необходимости". "Их число будет определяться в зависимости от ситуации на местности. В Идлибе у нас есть наблюдательные пункты. За Евфратом базы для патрулирования будут быть похожи на те, которые есть в северном Ираке", - отметил министр.
По его словам, Турция готова создать военные базы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии самостоятельно, если США будут затягивать переговоры.
Председатель турецкой партии Родина Догу Перинчек
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Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран 16 сентября, Москва исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии целостность страны будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены оттуда.
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Война в СирииХулуси АкарТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Москва в этой ситуации может исходить из чего угодно, но, если американцы и турки влезут со своими базами, Сирии долго придется "выносить" их со своих территорий. Но, похоже, Россия в этом случае-лишь сторонний наблюдатель. Или есть общий план с Сирией.
19 сентября, 18:08
elya.velichutina
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