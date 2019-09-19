Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии

АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.

"Мы построим базы для патрулирования на востоке от Евфрата. Если мы это сделаем, и террористы оттуда уйдут, это будет большая победа. После этого мы остановимся? Нет. Наша цель – на протяжении всей границы создать зону шириной 30-40 километров для обеспечения безопасности нашей страны. А затем отправить на родину сирийских граждан, которые находятся у нас. Это будут общие базы с США, мы хотим, чтобы они были постоянным", - сказал Акар в интервью газете Turkiye.

Он добавил, что число этих баз "будет определяться по необходимости". "Их число будет определяться в зависимости от ситуации на местности. В Идлибе у нас есть наблюдательные пункты. За Евфратом базы для патрулирования будут быть похожи на те, которые есть в северном Ираке", - отметил министр.

По его словам, Турция готова создать военные базы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии самостоятельно, если США будут затягивать переговоры.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.