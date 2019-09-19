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РИА Новости

Путин наградил главу Центра "Амурский тигр" Арамилева Орденом Дружбы

17:58 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Приморского филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
Директор Приморского филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы гендиректора Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергея Арамилева, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить Орденом Дружбы Арамилева Сергея Владимировича - генерального директора автономной некоммерческой организации "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра", - говорится в указе.
Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента Путина. В задачи центра входит изучение амурского тигра, а также сохранение и увеличение популяции.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным на осень 2019 года, общая численность амурских тигров в России составляет 580-600 особей.
Лев Яшин
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Центр "Амурский тигр"Сергей АрамилевВладимир ПутинРоссияОбщество
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