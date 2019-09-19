Путин наградил главу Центра "Амурский тигр" Арамилева Орденом Дружбы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы гендиректора Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергея Арамилева, указ Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы гендиректора Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергея Арамилева, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить Орденом Дружбы Арамилева Сергея Владимировича - генерального директора автономной некоммерческой организации "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра", - говорится в указе.

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента Путина. В задачи центра входит изучение амурского тигра, а также сохранение и увеличение популяции.