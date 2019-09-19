В парке "Зарядье" высадился культурный десант Свердловской области

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. День Свердловской области проходит в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля Русского географического общества "Открываем Россию заново. Вместе", сообщает корреспондент РИА Новости.

С самого утра парк "Зарядье" стал большой демонстрационной площадкой Свердловской области. Основную ставку в своей презентации регион сделал на культуру, туристический потенциал и богатое историческое наследие. Так, на главной сцене нон-стоп идут концертные тематические программы: "Восхождение к истокам: дух Урала", "Урал самоцветный", "Урал промышленный", "Евразия: Урал – диалог цивилизаций"… Среди их участников - Уральский народный хор, хореографический коллектив "Регион 66", перфоманс-проект Парни "Саб трубы" и другие исполнители.

В игровых зонах в течение всего дня посетителей знакомят с уральским фольклором, "сказами Бажова", играми народов Урала. На одной из сцен зрители могут увидеть этно-исторический интерактивный моноспектакль Андрея Дымшакова "Зов Предков". Здесь же, в зоне "Отдых с детьми", проходят мастер-классы, например, по урало-сибирской росписи. Большинство мероприятий проводят специалисты Уральского государственного педагогического университета,Екатеринбургского театрального института, Арамашевского краеведческого музея.

"Пожалуй, впервые Свердловская область представлена на таком масштабном фестивале. И сегодня весь день посвящен нашему региону. Главное, что нам удалось, это показать наш многогранный Урал. Через творчество, через уральские самоцветы, через традиционные ремесла и мастерство наших коллективов. Наша выставочная зона работает в парке "Зарядье" в течение всего фестиваля – до 22 сентября. Это широчайший выставочный спектр – начиная с выставки камней "Урал самоцветный" до экспозиции "Урал деловой". Мастер-классы, квесты… А какая у нас интерактивная карта! Нам было важно показать Урал таким, каким он предстает в известном стихотворении Людмилы Татьяничевой. Финальные строчки там такие: "…как солнце в драгоценной грани в Урале Русь отражена", - рассказал РИА Новости начальник управления научно-образовательной и проектной деятельности УрГПУ, член Свердловского регионального отделения РГО Иван Попп.

По его словам, пройдя по разным презентационным площадкам, можно узнать много интереснейших фактов об Урале.

"Вы знали, например, что екатеринбургский монетный двор, который работал практически с основания города, производил порядка 80% всей медной монеты России? Или что Екатеринбург является, скажем так, заповедной зоной архитектурного стиля конструктивизм. Или что Крестовоздвиженский храм в Верхотурье - третий по площади в России после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора? И вот в течение десяти дней мы людям об этом рассказываем", - добавил собеседник РИА Новости.

На площадке под названием "Лаборатория №1" работает мастерская "Открываем многомерное пространство Урала", в программе которой – "обзорная экскурсия" по Екатеринбургу с использованием картин дополненной реальности "Сны о Екатеринбурге".

"Это выставка картин, на которых представлены известные места Екатеринбурга с исторической и событийной точек зрения. Вот мы видим фотографический магазин Митенкова, известное место Плотинка, где ранее стоял железоделательный завод и чеканный двор, нашу Екатеринбург-Арену… Благодаря современным технологиям, при использовании планшета или телефона картины оживают и можно увидеть, что было на этих местах раньше. Можно скачать приложение, установить его, поднести к картине и увидеть ожившее полотно – буквально мультик. Ожившие картинки сопровождаются еще и звуком", - рассказала РИА Новости специалист УрГПУ Марина Бабикова.