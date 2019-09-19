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РИА Новости
Свердловская область

В парке "Зарядье" высадился культурный десант Свердловской области

17:53 19.09.2019 (обновлено: 18:32 19.09.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Свердловской областиВ парке "Зарядье" высадился культурный десант Свердловской области
В парке Зарядье высадился культурный десант Свердловской области
© Фото : пресс-служба правительства Свердловской области
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. День Свердловской области проходит в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля Русского географического общества "Открываем Россию заново. Вместе", сообщает корреспондент РИА Новости.
С самого утра парк "Зарядье" стал большой демонстрационной площадкой Свердловской области. Основную ставку в своей презентации регион сделал на культуру, туристический потенциал и богатое историческое наследие. Так, на главной сцене нон-стоп идут концертные тематические программы: "Восхождение к истокам: дух Урала", "Урал самоцветный", "Урал промышленный", "Евразия: Урал – диалог цивилизаций"… Среди их участников - Уральский народный хор, хореографический коллектив "Регион 66", перфоманс-проект Парни "Саб трубы" и другие исполнители.
В игровых зонах в течение всего дня посетителей знакомят с уральским фольклором, "сказами Бажова", играми народов Урала. На одной из сцен зрители могут увидеть этно-исторический интерактивный моноспектакль Андрея Дымшакова "Зов Предков". Здесь же, в зоне "Отдых с детьми", проходят мастер-классы, например, по урало-сибирской росписи. Большинство мероприятий проводят специалисты Уральского государственного педагогического университета,Екатеринбургского театрального института, Арамашевского краеведческого музея.
"Пожалуй, впервые Свердловская область представлена на таком масштабном фестивале. И сегодня весь день посвящен нашему региону. Главное, что нам удалось, это показать наш многогранный Урал. Через творчество, через уральские самоцветы, через традиционные ремесла и мастерство наших коллективов. Наша выставочная зона работает в парке "Зарядье" в течение всего фестиваля – до 22 сентября. Это широчайший выставочный спектр – начиная с выставки камней "Урал самоцветный" до экспозиции "Урал деловой". Мастер-классы, квесты… А какая у нас интерактивная карта! Нам было важно показать Урал таким, каким он предстает в известном стихотворении Людмилы Татьяничевой. Финальные строчки там такие: "…как солнце в драгоценной грани в Урале Русь отражена", - рассказал РИА Новости начальник управления научно-образовательной и проектной деятельности УрГПУ, член Свердловского регионального отделения РГО Иван Попп.
По его словам, пройдя по разным презентационным площадкам, можно узнать много интереснейших фактов об Урале.
Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Вчера, 16:46Свердловская область
Свердловская область представляет свой турпотенциал в столичном "Зарядье"
"Вы знали, например, что екатеринбургский монетный двор, который работал практически с основания города, производил порядка 80% всей медной монеты России? Или что Екатеринбург является, скажем так, заповедной зоной архитектурного стиля конструктивизм. Или что Крестовоздвиженский храм в Верхотурье - третий по площади в России после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора? И вот в течение десяти дней мы людям об этом рассказываем", - добавил собеседник РИА Новости.
На площадке под названием "Лаборатория №1" работает мастерская "Открываем многомерное пространство Урала", в программе которой – "обзорная экскурсия" по Екатеринбургу с использованием картин дополненной реальности "Сны о Екатеринбурге".
"Это выставка картин, на которых представлены известные места Екатеринбурга с исторической и событийной точек зрения. Вот мы видим фотографический магазин Митенкова, известное место Плотинка, где ранее стоял железоделательный завод и чеканный двор, нашу Екатеринбург-Арену… Благодаря современным технологиям, при использовании планшета или телефона картины оживают и можно увидеть, что было на этих местах раньше. Можно скачать приложение, установить его, поднести к картине и увидеть ожившее полотно – буквально мультик. Ожившие картинки сопровождаются еще и звуком", - рассказала РИА Новости специалист УрГПУ Марина Бабикова.
Площадка "Лаборатории №1" весьма востребована у посетителей. Помимо виртуальной экскурсии по современной и старинной столице Урала, здесь можно побывать на выставке уральских минералов, посетить мастер-класс "Самоцветные истории Урала" и музыкальный интерактив "Наследие народов Урала". В числе других презентаций "Лаборатории №1" - уникальная "Интерактивная карта Свердловской области для незрячих и слабовидящих людей".
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Свердловская областьЗарядьеМосква
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