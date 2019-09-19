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РИА Новости

Россия и Молдавия договорились устранять барьеры в торговых отношениях

17:49 19.09.2019
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Молдавия и Россия в рамках прошедшего в Кишиневе заседания межправкомисии договорились принять меры, чтобы устранить существующие барьеры в торговых отношениях между странами, сообщает пресс-служба молдавского министерства экономики и инфраструктуры.
"В рамках диалога на уровне сопредседателей и докладчиков со стороны делегаций была отмечена необходимость активизации молдавско-российских отношений с продвижением взаимовыгодных проектов. Стороны подтвердили свое намерение развивать и углублять двусторонние отношения... и выразили намерение принять меры, чтобы устранить существующие барьеры в торговых отношениях", - говорится в сообщении по итогам заседания межправкомиссии, опубликованном на сайте минэкономики.
В повестку дня пленарного заседания комиссии были включены темы, охватывающие вопросы торгово-экономической, продовольственной безопасности и фитосанитарных правил, сотрудничества в области энергетики, АПК, транспорта, строительства, промышленности, науки и инноваций и другие.
Отмечается, что на сегодняшний день между Молдавией и Российской Федерацией подписано 169 договоров в разных областях. Объем внешней торговли Молдавии с РФ в январе-июне 2019 года составил 462,9 миллиона долларов, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт из Молдавии составил 114,45 миллиона долларов (прирост составил 7 миллионов долларов), а импорт - 348,46 миллиона долларов.
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Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдавию представляет вице-премьер Василий Шова.
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Василий ШоваДмитрий ПатрушевМолдавияРоссияЭкономика
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