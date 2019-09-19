Президент Армении назначил врио глав СНБ и полиции

ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил в четверг временно исполняющих обязанности руководителей Службы национальной безопасности и полиции, сообщили в президентской пресс-службе.
Ранее президент по предложению премьера уволил глав двух силовых структур - директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна. Позднее Осипян занял должность главного советника руководителя правительства, а Ванецян заявил, что пока будет в качестве президента футбольной федерации заниматься развитием армянского футбола.
"Назначить Эдуарда Мартиросяна временно исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности, Армана Саркисяна – временно исполняющим обязанности начальника полиции", - говорится в указе Саркисяна, текст которого размещен на его сайте.