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РИА Новости

Президент Армении назначил врио глав СНБ и полиции

17:43 19.09.2019
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© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил в четверг временно исполняющих обязанности руководителей Службы национальной безопасности и полиции, сообщили в президентской пресс-службе.
Ранее президент по предложению премьера уволил глав двух силовых структур - директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна. Позднее Осипян занял должность главного советника руководителя правительства, а Ванецян заявил, что пока будет в качестве президента футбольной федерации заниматься развитием армянского футбола.
"Назначить Эдуарда Мартиросяна временно исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности, Армана Саркисяна – временно исполняющим обязанности начальника полиции", - говорится в указе Саркисяна, текст которого размещен на его сайте.
Ереван
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