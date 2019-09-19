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РИА Новости

Нарколог заявил о нереальности допустимой нормы алкоголя в день

17:42 19.09.2019
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© Depositphotos / DraghicichАлкоголь
Алкоголь
© Depositphotos / Draghicich
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Говорить о допустимой ежедневной норме алкоголя нельзя, здесь все очень индивидуально, зависит от пола и возраста, а озвученные экспертами Минздрава объемы "нереальны", заявил РИА Новости главный нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Согласно рекомендациям экспертов министерства здравоохранения России, порция алкоголя, употребление которой сопряжено с незначительным риском для здоровья, составляет около 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин в день, при этом, чтобы не нанести вред здоровью, два дня в неделю употреблять алкоголь нельзя.
"Это какая-то ошибка. Дело в том, что мы не можем сказать, какая абстрактная обобщенная норма алкоголя допустима, поскольку это все индивидуально. Это зависит от очень многих составляющих: от расовой принадлежности, от половозрастных различий — у женщин она одна, у мужчин другая, в разном возрасте она разная", - сообщил Брюн.
Он также напомнил, что основной эффект алкоголя – токсический. По словам нарколога, этанол в организме перерабатывается индивидуально: у одних это может занять три дня, у других - три недели.
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"Мы не можем сказать, когда человек очищается от этого токсического эффекта. В связи с этим, ни о какой допустимой норме алкоголя, тем более ежедневной, вообще говорить не приходится", - отметил нарколог.
Брюн добавил, что озвученные министерством здравоохранения цифры - "нереальные дозы".
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФЕвгений Брюн
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