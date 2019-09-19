Нарколог заявил о нереальности допустимой нормы алкоголя в день

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Говорить о допустимой ежедневной норме алкоголя нельзя, здесь все очень индивидуально, зависит от пола и возраста, а озвученные экспертами Минздрава объемы "нереальны", заявил РИА Новости главный нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Согласно рекомендациям экспертов министерства здравоохранения России, порция алкоголя, употребление которой сопряжено с незначительным риском для здоровья, составляет около 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин в день, при этом, чтобы не нанести вред здоровью, два дня в неделю употреблять алкоголь нельзя.

"Это какая-то ошибка. Дело в том, что мы не можем сказать, какая абстрактная обобщенная норма алкоголя допустима, поскольку это все индивидуально. Это зависит от очень многих составляющих: от расовой принадлежности, от половозрастных различий — у женщин она одна, у мужчин другая, в разном возрасте она разная", - сообщил Брюн.

Он также напомнил, что основной эффект алкоголя – токсический. По словам нарколога, этанол в организме перерабатывается индивидуально: у одних это может занять три дня, у других - три недели.

"Мы не можем сказать, когда человек очищается от этого токсического эффекта. В связи с этим, ни о какой допустимой норме алкоголя, тем более ежедневной, вообще говорить не приходится", - отметил нарколог.