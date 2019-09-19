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РИА Новости

Путин сократил необходимый трудовой стаж для получения гражданства России

17:37 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Российский паспорт . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце июня 2019 года Госдума приняла законопроект, которым предлагается сократить с трех лет до одного года срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в РФ и желающие получить российское гражданство в упрощенном порядке (без соблюдения условий о сроке проживания) как квалифицированные специалисты, должны осуществлять трудовую деятельность по профессии, включенной в перечень профессий иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов.
Изменения, сокращающие в три раза необходимый для получения гражданства РФ стаж, вступят в силу со 2 октября 2019 года.
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Да, больше мигрантов, на своих наплевать.(
19 сентября, 17:54
YSYuri SPb
700012
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