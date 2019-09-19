Путин сократил необходимый трудовой стаж для получения гражданства России

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце июня 2019 года Госдума приняла законопроект, которым предлагается сократить с трех лет до одного года срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в РФ и желающие получить российское гражданство в упрощенном порядке (без соблюдения условий о сроке проживания) как квалифицированные специалисты, должны осуществлять трудовую деятельность по профессии, включенной в перечень профессий иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов.