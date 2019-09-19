В ЛНР завели уголовное дело из-за попытки подрыва моста в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в самопровозглашенной Луганской народной республике по факту попытки подрыва моста в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что неизвестные предприняли попытку совершить теракт в республике и подорвать три опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная в Луганске. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. По его словам, есть серьезные зацепки, которые позволят в ближайшие дни прояснить общую картину и задержать исполнителя. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.