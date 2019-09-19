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РИА Новости

В ЛНР завели уголовное дело из-за попытки подрыва моста в Луганске

17:36 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия подрыва моста в Луганске
Последствия подрыва моста в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в самопровозглашенной Луганской народной республике по факту попытки подрыва моста в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что неизвестные предприняли попытку совершить теракт в республике и подорвать три опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная в Луганске. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. По его словам, есть серьезные зацепки, которые позволят в ближайшие дни прояснить общую картину и задержать исполнителя. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.
"Министерством государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статье 342 УК ЛНР "Диверсия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В МГБ уточнили, что теракт был совершен с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности Луганской народной республики".
"В результате трех взрывов на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная поврежден путепровод, имеющий важное социальное и стратегическое значение", - добавили в МГБ.
В пресс-службе ведомства призвали жителей республики, обладающих сведениями о лицах, причастных к подрыву, обратиться в МГБ.
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