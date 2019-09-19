Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T17:51Z
https://ria.ru/20190919/1558862136.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149220/42/1492204262_0:281:3076:2011_1036x0_80_0_0_7f128cedb7aab5fe5486ce4f93ccf89a.jpg
РИА Новости

Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа

17:34 19.09.2019 (обновлено: 17:51 19.09.2019)
10634
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПользователь с ноутбуком
Пользователь с ноутбуком
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нарушения и недостаток сна отрицательно влияют на здоровье кишечника, выяснила научная группа из Португалии. Об этом сообщает EurekAlert!.
Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования. Эти клетки борются с инфекциями, отвечают за целостность кишечного эпителия и всасывание липидов.
Приготовление кофе
14 марта, 23:30РИА Новости
Врачи назвали источник бодрости вместо кофе
В ходе эксперимента исследователи нарушили циркадные ритмы организма, в результате чего количество ILC3 в кишечнике уменьшилось. Это, в свою очередь, привело к сильному воспалению, нарушению кишечного барьера и повышенному накоплению жиров.
Как выяснили ученые, это происходит из-за нарушения миграции ILC3 в тканях кишечника. При изменении режима сна и бодрствования в мембранах иммунных клеток перестают вырабатываться белки, указывающие ILC3, в какие участки кишечника им нужно перемещаться для борьбы с чужеродной микрофлорой и регенерации эпителия.
"Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например воспалением кишечника", — говорит главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес.
Именно поэтому люди, которые работают по ночам или путешествуют в страны с различными часовыми поясами, часто страдают от избыточного веса или воспаления кишечника, указывают специалисты.
Девушка с телефоном на кровати
15 марта, 03:20РИА Новости
Ученый рассказал об опасности привычки засыпать с телефоном в руках
7351219112
Обсудить 0
ПортугалияРИА Наука
Рекомендуем
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
РИА
Новости
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Актер Сергей Афанасьев. Кадр из сериала Земский доктор. Возвращение
Умер актер Сергей Афанасьев
Понятие зла и насилия
Ученые выяснили, как появляются самые опасные люди на планете
Лента
новостей
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Диагностический медицинский прибор
Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Бьюти-блогер из Норфолка Саманта
Британка узнала о смертельном диагнозе, пожаловавшись на головную боль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
Лента новостейМолния