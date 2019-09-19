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РИА Новости

Созданное Калашниковым оружие будет надежно служить России, заявил Путин

17:33 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Созданное легендарным конструктором, "народным самородком" Михаилом Калашниковым вооружение еще многие десятилетия будет надежно служить России, солдатам и офицерам, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
"Сегодня самые теплые поздравления и слова благодарности ветеранам отрасли - тем, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшие символом мощи нашей армии, ее побед, ее благородной и высокой миссии защищать Россию. Среди плеяды выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место, конечно, принадлежит Михаилу Тимофеевичу Калашникову, 100-летие со Дня рождения которого отмечается в этом году", - сказал Путин.
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По его словам, в России всегда будут "чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества".
"Убежден, созданное им вооружение и в будущем, еще многие десятилетия будет надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, всю свою жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми молодыми талантами. Нынешнее поколение оружейников достойно продолжает традиции, заложенные Михаилом Тимофеевичем, его коллегами и его соратниками", - добавил президент РФ.
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Михаил КалашниковВладимир ПутинРоссияОбщество
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