Созданное Калашниковым оружие будет надежно служить России, заявил Путин

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Созданное легендарным конструктором, "народным самородком" Михаилом Калашниковым вооружение еще многие десятилетия будет надежно служить России, солдатам и офицерам, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.

"Сегодня самые теплые поздравления и слова благодарности ветеранам отрасли - тем, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшие символом мощи нашей армии, ее побед, ее благородной и высокой миссии защищать Россию. Среди плеяды выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место, конечно, принадлежит Михаилу Тимофеевичу Калашникову, 100-летие со Дня рождения которого отмечается в этом году", - сказал Путин.

По его словам, в России всегда будут "чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества".