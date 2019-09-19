Созданное Калашниковым оружие будет надежно служить России, заявил Путин

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Созданное легендарным конструктором, "народным самородком" Михаилом Калашниковым вооружение еще многие десятилетия будет надежно служить России, солдатам и офицерам, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
"Сегодня самые теплые поздравления и слова благодарности ветеранам отрасли - тем, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшие символом мощи нашей армии, ее побед, ее благородной и высокой миссии защищать Россию. Среди плеяды выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место, конечно, принадлежит Михаилу Тимофеевичу Калашникову, 100-летие со Дня рождения которого отмечается в этом году", - сказал Путин.
По его словам, в России всегда будут "чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества".
"Убежден, созданное им вооружение и в будущем, еще многие десятилетия будет надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, всю свою жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми молодыми талантами. Нынешнее поколение оружейников достойно продолжает традиции, заложенные Михаилом Тимофеевичем, его коллегами и его соратниками", - добавил президент РФ.
Вчера, 04:55РИА НовостиДень оружейника в России