Россия предложила Украине продлить транзит газа

БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он отметил, что Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.

Новак подчеркнул, что Москва готова продлевать транзитное соглашение на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему.

Министр особо отметил, что в 2020 году Россия поставит европейским потребителям весь объем газа, содержащийся в контрактах.

Сами переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии глава Минэнерго назвал конструктивными.

"На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации", — добавил министр.

Он сообщил, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".

Новак отметил позитивный настрой на встрече и выразил уверенность в том, что стороны найдут все решения.

В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил журналистам, что риск не подписать новое соглашение остается.

"Со своей стороны, могу сказать, <...> будем максимально эффективными для того, чтобы подписать соглашение по транспортировке", — добавил он.

Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.

Оржель накануне заявил, что Киев поддержит позицию ЕК: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".

В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.