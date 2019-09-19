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РИА Новости

Россия предложила Украине продлить транзит газа

17:31 19.09.2019 (обновлено: 20:56 19.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование во Львовской области Украины
Газовое оборудование во Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование во Львовской области Украины. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Он отметил, что Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.
Новак подчеркнул, что Москва готова продлевать транзитное соглашение на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему.
Министр особо отметил, что в 2020 году Россия поставит европейским потребителям весь объем газа, содержащийся в контрактах.
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Сами переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии глава Минэнерго назвал конструктивными.
"На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации", — добавил министр.
Он сообщил, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".
Новак отметил позитивный настрой на встрече и выразил уверенность в том, что стороны найдут все решения.
В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил журналистам, что риск не подписать новое соглашение остается.

"Со своей стороны, могу сказать, <...> будем максимально эффективными для того, чтобы подписать соглашение по транспортировке", — добавил он.

Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.
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Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.
Оржель накануне заявил, что Киев поддержит позицию ЕК: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".
В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.
Помимо этого, Россия настаивает на том, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны уладить споры в международных арбитражах.
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История трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу
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ЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А какое наше дело до этих людей? Они выбрали европу вот и пускай она их кормит и заботится. Надо было думать кого друзья выбирать.
19 сентября, 17:53
Пётр Прокопенко
72411006
Ну Миллеру особо расстраиваться не стоит: на выкапывании назад трубы из СП2 тоже можно денег попилить.
19 сентября, 17:53
uo ou
4271021379
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