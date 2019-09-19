Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T17:30Z
https://ria.ru/20190919/1558861954.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155585/66/1555856614_0:146:2937:1798_1036x0_80_0_0_eb4b0ad18b035ee32143e1d959fc014b.jpg
РИА Новости

Мантуров поздравил с Днем оружейника участников форума в Ижевске

17:30 19.09.2019
217
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров поздравил с Днем оружейника участников Всероссийского форума оружейников в Ижевске и пожелал здоровья и удачи.
"Дорогие друзья, от министерства промышленности и торговли, от себя лично хотел бы поздравить вас с Днем оружейника. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи в решении тех задача, которые перед нами сегодня стоят. И самое главное, чтобы был у вас семейный крепкий тыл, который поддерживает ваше творчество, ваш рабочий потенциал", - сказал Мантуров.
По его словам, русское оружие снова примеряет конфликты в разных частях света и тех, кто хочет силой изменить миропорядок в свою пользу.
"Очень хорошо и радостно, что в День оружейника собираются на площадке руководители предприятий, работники ОПК для проведения дискуссий. Мне кажется, что лучший показатель того, что мы профессиональной дискуссий отмечаем наш праздник. Нет сомнений, что этот потенциал развития оборонно-промышленного комплекса реализован в полной мере", - заявил Мантуров.
Калашников с автоматом АК-47
Вчера, 04:55РИА Новости
День оружейника в России
Он отметил, что перед отечественным оборонно-промышленным комплексом сегодня стоят задачи, важность которых сложно переоценить.
"Речь идет о наращивании технологических, управленческих и кадровых компетенции ... наш праздник - это значимое событие для всей страны. Это акт признания особой роли всех работников предприятий ОПК, создателей российского оружия прошлого и настоящего, легендарных и заслуженных ветеранов и плеяды их талантливых последователей", - отметил Мантуров.
Всероссийский форум оружейников проходит второй раз в Ижевске с 18 по 21 сентября. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию конструктора огнестрельного оружия Михаила Калашникова. На форуме будут обсуждать увеличение процента выпускаемой высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
200012
Обсудить 0
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияИжевскБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Созданное Калашниковым оружие будет надежно служить России, заявил Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
Калашников с автоматом АК-47
День оружейника в России
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Власти будут поддерживать диверсификацию ОПК в России, заявил Путин
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин включил Беглова в состав Совета безопасности в качестве губернатора
Президент РФ Владимир Путин
Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин назвал развитие ОПК мощным фактором движения экономики вперед
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка Академия Калашников в Ижевске. 19 сентября 2019
Путин побывал в юношеском технопарке "Академия "Калашников" в Удмуртии
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников в Ижевске. 19 сентября 2019
Путин призвал обеспечить технологическую независимость производства в ОПК
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об ответственности экспертов за ложные заключения
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
Лента новостейМолния