Мантуров поздравил с Днем оружейника участников форума в Ижевске

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров поздравил с Днем оружейника участников Всероссийского форума оружейников в Ижевске и пожелал здоровья и удачи.

"Дорогие друзья, от министерства промышленности и торговли, от себя лично хотел бы поздравить вас с Днем оружейника. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи в решении тех задача, которые перед нами сегодня стоят. И самое главное, чтобы был у вас семейный крепкий тыл, который поддерживает ваше творчество, ваш рабочий потенциал", - сказал Мантуров.

По его словам, русское оружие снова примеряет конфликты в разных частях света и тех, кто хочет силой изменить миропорядок в свою пользу.

"Очень хорошо и радостно, что в День оружейника собираются на площадке руководители предприятий, работники ОПК для проведения дискуссий. Мне кажется, что лучший показатель того, что мы профессиональной дискуссий отмечаем наш праздник. Нет сомнений, что этот потенциал развития оборонно-промышленного комплекса реализован в полной мере", - заявил Мантуров.

Он отметил, что перед отечественным оборонно-промышленным комплексом сегодня стоят задачи, важность которых сложно переоценить.

"Речь идет о наращивании технологических, управленческих и кадровых компетенции ... наш праздник - это значимое событие для всей страны. Это акт признания особой роли всех работников предприятий ОПК, создателей российского оружия прошлого и настоящего, легендарных и заслуженных ветеранов и плеяды их талантливых последователей", - отметил Мантуров.