Монако заинтересовано в поставках сельхозпродукции из Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Посол Монако в России Мирей Петтити выразила заинтересованность в поставках в княжество продукции сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, сообщает правительство области.

В среду и четверг в Ростове-на-Дону проходят деловые встречи и презентации в рамках бизнес-миссии Монако в Ростовской области. Договоренность о ней была достигнута около года назад между губернатором области Василием Голубевым и Петтити, посетившей регион. По итогам текущих встреч между Монако и областью подписан меморандум о взаимопонимании.

"Сегодняшняя бизнес-миссия - важный шаг для княжества. Ростовская область обладает огромным экономическим потенциалом. Подписание меморандума открывает перед нами большое количество новых путей для сотрудничества", - приводятся слова Петтити. Посол уточнила, что одним из перспективных направлений партнерства может стать сельское хозяйство. "В частности, интерес вызывает экспорт продукции сельхозпредприятий Ростовской области в княжество", - отметила она.

Первый замгубернатора области Виктор Гончаров, в свою очередь, подчеркнул, что деловые связи между предприятиями региона и Монако могут охватить и АПК, и туризм, и банковский сектор, и промышленность. "Сегодня участники миссии проявили интерес к IT-стартапам, которых на Дону немало в разных сферах. Мы будем использовать все возможности, чтобы вывести донской бизнес на новые зарубежные рынки", - отметил он.

Так, по его словам, Монако располагает тесными экономическими связями с африканскими странами, поэтому развитие сотрудничества с княжеством обеспечит предприятиям области выход не только на европейские рынки, но и в Африку.