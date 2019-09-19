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РИА Новости
Ростовская область

Монако заинтересовано в поставках сельхозпродукции из Ростовской области

17:28 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфМонако
Монако
© РИА Новости / Александр Вильф
Монако. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Посол Монако в России Мирей Петтити выразила заинтересованность в поставках в княжество продукции сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, сообщает правительство области.
В среду и четверг в Ростове-на-Дону проходят деловые встречи и презентации в рамках бизнес-миссии Монако в Ростовской области. Договоренность о ней была достигнута около года назад между губернатором области Василием Голубевым и Петтити, посетившей регион. По итогам текущих встреч между Монако и областью подписан меморандум о взаимопонимании.
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"Сегодняшняя бизнес-миссия - важный шаг для княжества. Ростовская область обладает огромным экономическим потенциалом. Подписание меморандума открывает перед нами большое количество новых путей для сотрудничества", - приводятся слова Петтити. Посол уточнила, что одним из перспективных направлений партнерства может стать сельское хозяйство. "В частности, интерес вызывает экспорт продукции сельхозпредприятий Ростовской области в княжество", - отметила она.
Первый замгубернатора области Виктор Гончаров, в свою очередь, подчеркнул, что деловые связи между предприятиями региона и Монако могут охватить и АПК, и туризм, и банковский сектор, и промышленность. "Сегодня участники миссии проявили интерес к IT-стартапам, которых на Дону немало в разных сферах. Мы будем использовать все возможности, чтобы вывести донской бизнес на новые зарубежные рынки", - отметил он.
Так, по его словам, Монако располагает тесными экономическими связями с африканскими странами, поэтому развитие сотрудничества с княжеством обеспечит предприятиям области выход не только на европейские рынки, но и в Африку.
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В 2015 году Ростов-на-Дону стал третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где имеется почетный консул княжества Монако. В рамках культурной программы в порту Эркюль в том же году, объявленном годом России в Монако, прошел фестиваль "Масленица в Монако", участие в котором принял казачий ансамбль "Донское сияние". В конце августа текущего года в Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась выставка "Монако. Истории художников".
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Ростовская областьМонакоРостовская областьРоссияЭкономика
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