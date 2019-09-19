Путин назвал развитие ОПК мощным фактором движения экономики вперед

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Эффективное развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - это мощный фактор развития всей российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны", - сказал Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
Он добавил, что в 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники был выполнен на 98,2%, и предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке.