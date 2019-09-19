Disney снимет приключенческий фильм про рыцарей

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм "Рыцари", действие которого развернется в Средние века, . Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм "Рыцари", действие которого развернется в Средние века, сообщает Collider.

В картине своевольная молодая женщина присоединяется к рыцарю, которому предстоит уничтожить артефакт, несущий угрозу всему миру до того, как он попадет в плохие руки.

Сценаристом ленты выступит Мэтт Ортон ("Операция "Финал"), а исполнительными продюсерами — Джессика Вирту и Чез Салембир. Вирту также принимает участие в работе над фильмами "Стервелла", "Мулан" и "Русалочка", а Салембир – в экранизации "Леди и Бродяги".

Ожидается, что картина будет показана в широком прокате.