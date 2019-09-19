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РИА Новости
Культура

Disney снимет приключенческий фильм про рыцарей

22:03 19.09.2019
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Студия Walt Disney в Бербанке
Студия Walt Disney в Бербанке
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм "Рыцари", действие которого развернется в Средние века, сообщает Collider.
В картине своевольная молодая женщина присоединяется к рыцарю, которому предстоит уничтожить артефакт, несущий угрозу всему миру до того, как он попадет в плохие руки.
Сценаристом ленты выступит Мэтт Ортон ("Операция "Финал"), а исполнительными продюсерами — Джессика Вирту и Чез Салембир. Вирту также принимает участие в работе над фильмами "Стервелла", "Мулан" и "Русалочка", а Салембир – в экранизации "Леди и Бродяги".
Ожидается, что картина будет показана в широком прокате.
Сейчас в производстве студии несколько проектов, действие в которых происходит в Средние века, в том числе, "Сага о Мерлине" Ридли Скотта и ремейк "Меча в камне".
Постер к фильму Мулан студии Disney
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