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РИА Новости

Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном

17:22 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел реконструированную центральную площадь Ижевска перед зданием республиканского театра оперы и балета, на которой после работ по благоустройству появился сухой светомузыкальный фонтан.
Президент в четверг посещает Удмуртию с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он проведет заседание военно-промышленной комиссии и выступит на Всероссийском форуме оружейников.
Прилетев в Ижевск, глава государства отправился на площадь перед зданием Государственного театра оперы и балета Удмуртской республики, где не так давно завершилась реконструкция.
Путина сопровождал руководитель Удмуртии Александр Бречалов, глава региона рассказал об этапах реконструкции и планах создания новых объектов.
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Сухие или, как их еще называют, пешеходные фонтаны представляют собой площадку, где струи воды бьют из-под земли. При этом открытого резервуара, где бы скапливалась вода, такие конструкции, в отличие от "классических" фонтанов, не предусматривают.
Как отмечено в информационных материалах к визиту Путина, в минувшем году в Ижевске состоялось рейтинговое голосование по выбору объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах. За благоустройство центральной площади города проголосовали 52,5 тысячи человек из 141,5 тысячи, принявших участие в голосовании.
Работы по реконструкции площади, согласно справочным материалам, обошлись в 216,3 миллиона рублей, из которых 190,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Общая площадь благоустройства составила 46 тысяч квадратных метров.
Проект предусматривал, в числе прочего, строительство сухого светомузыкального фонтана, который оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран, может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы и использоваться как мультиформатная образовательная площадка.
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Александр БречаловВладимир ПутинУдмуртияИжевскОбщество
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