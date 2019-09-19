В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы, сообщает СУСК РФ по республике.

По данным следствия, в апреле-мае 2019 года неустановленные лица от имени гендиректора одного из обществ с ограниченной ответственностью представили в налоговую по Ленинскому району Махачкалы поддельные документы в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений.

"Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 170.1 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела в помещении налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы следователями совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД республики проведены обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов", - говорится в сообщении.