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РИА Новости

В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски

17:21 19.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы, сообщает СУСК РФ по республике.
По данным следствия, в апреле-мае 2019 года неустановленные лица от имени гендиректора одного из обществ с ограниченной ответственностью представили в налоговую по Ленинскому району Махачкалы поддельные документы в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений.
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"Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 170.1 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела в помещении налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы следователями совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД республики проведены обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов", - говорится в сообщении.
В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных лиц и привлечение их к уголовной ответственности, добавляет следственное управление.
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Федеральная налоговая служба РФМахачкалаПроисшествия
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