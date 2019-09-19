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РИА Новости

Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку

17:21 19.09.2019 (обновлено: 17:46 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви в Риме
Дворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви в Риме
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Дворец Палаццо Поли и фонтан Треви на площади Треви в Риме. Архивное фото
РИМ, 19 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Римский фонтан Треви обновил систему освещения, получив энергосберегающие лампы, которые должны подчеркнуть детали одной из самых популярных достопримечательностей итальянской столицы.
Представление нового освещения состоялось в среду вечером в присутствии многочисленных туристов. В церемонии приняли участие мэр Рима Вирджиния Раджи, руководство городской энергокомпании Acea и представители модного дома Fendi, оплатившего появление новой подсветки.
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви. Архивное фото
11 мая 2017, 13:53РИА Новости
Власти Рима планируют запретить туристам останавливаться у фонтана Треви
За два дня работы специалисты заменили 56 старых ламп на новые светодиодные. Таким образом, барочный фонтан теперь будет освещен холодным светом. Фонари, расположенные за спиной центральной фигуры бога Океана позволяют равномерно осветить фасад всей постройки, а размещенные под водой светильники охватывают боковые детали главной композиции.
Общая мощность системы освещения составляет 2,1 киловатта, что дает возможность сэкономить около 70% электроэнергии.
"Я счастлива, что мы находимся перед самым известным фонтаном в Риме. Тот, кто кидает в него монету, надеется сюда вернуться", - заявила мэр Раджи, прежде чем совершить ритуал с монетой самой.
Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732–1762 годах архитектором Николо Сальви. Его нынешняя популярность среди туристов столь велика, что дежурящие на нижнем ярусе постройки полицейские после полудня закрывают доступ к парапету фонтана.
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