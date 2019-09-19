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РИА Новости

Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке

17:20 19.09.2019
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© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. В Псковском городском суде слушается дело заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марины Окрушко, которая обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.
"Окрушко предъявлено обвинение по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сегодня на заседании суда исследовали письменные доказательства со стороны обвинения", - рассказали РИА Новости в Псковском городском суде.
По информации пресс-службы, 17 сентября суд избрал меру пересечения Марине Окружко в виде заключения под стражу сроком до 14 ноября этого года.
Заседания проходят в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.
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Как сообщает ВГТРК Псков, Марина Окрушко была задержана сотрудниками ФСБ при получении 4 миллионов рублей, речь шла о скорейшей передаче на торги арестованного имущества "Псковавиа" за вознаграждение.
Ранее в интервью РИА Новости губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, власти оставляют за регионом блокпакет авиакомпании 25% плюс одна акция, но не предполагают гасить долги компании, которые составляют порядка 400 миллионов рублей.
В марте 2019 года Росавиация отозвала летный сертификат у компании. Был наложен арест на имущество "Псковавиа" в связи с серией уголовных дел, в том числе по невыплате зарплаты.
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Федеральная служба судебных приставов РФПсковская областьРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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