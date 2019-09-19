Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. В Псковском городском суде слушается дело заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марины Окрушко, которая обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

"Окрушко предъявлено обвинение по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сегодня на заседании суда исследовали письменные доказательства со стороны обвинения", - рассказали РИА Новости в Псковском городском суде.

По информации пресс-службы, 17 сентября суд избрал меру пересечения Марине Окружко в виде заключения под стражу сроком до 14 ноября этого года.

Заседания проходят в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.

Как сообщает ВГТРК Псков, Марина Окрушко была задержана сотрудниками ФСБ при получении 4 миллионов рублей, речь шла о скорейшей передаче на торги арестованного имущества "Псковавиа" за вознаграждение.

Ранее в интервью РИА Новости губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, власти оставляют за регионом блокпакет авиакомпании 25% плюс одна акция, но не предполагают гасить долги компании, которые составляют порядка 400 миллионов рублей.