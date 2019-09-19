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РИА Новости

Путин включил Беглова в состав Совета безопасности в качестве губернатора

17:18 19.09.2019 (обновлено: 17:32 19.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности Александра Беглова в качестве губернатора Санкт-Петербурга, соответствующий указ опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.
Беглов был включен указом президента в состав Совбеза 18 февраля в качестве врио губернатора Санкт-Петербурга.
"Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, изложив наименование должности Беглова Александра в следующей редакции: "Губернатор Санкт-Петербурга", - говорится в тексте указа.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Владимир ПутинАлександр БегловМоскваРоссияСанкт-ПетербургБезопасность
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