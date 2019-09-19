Путин включил Беглова в состав Совета безопасности в качестве губернатора

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности Александра Беглова в качестве губернатора Санкт-Петербурга, соответствующий указ опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.

Беглов был включен указом президента в состав Совбеза 18 февраля в качестве врио губернатора Санкт-Петербурга.