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РИА Новости

В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске

17:16 19.09.2019 (обновлено: 17:26 19.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОдна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
Одна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что неизвестные предприняли попытку совершить теракт в республике и подорвать три опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная в Луганске. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. По его словам, есть серьезные зацепки, которые позволят в ближайшие дни прояснить общую картину и задержать исполнителя. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.
"Характер примененного взрывного устройства, составляющих, а также способ его изготовления и закладки прямо указывает на причастность к данному диверсионно-террористическому акту украинских спецслужб", - заявили в МГБ.
Опоры автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
Вчера, 17:14РИА Новости
В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
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