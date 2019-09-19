В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что неизвестные предприняли попытку совершить теракт в республике и подорвать три опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная в Луганске. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. По его словам, есть серьезные зацепки, которые позволят в ближайшие дни прояснить общую картину и задержать исполнителя. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.
"Характер примененного взрывного устройства, составляющих, а также способ его изготовления и закладки прямо указывает на причастность к данному диверсионно-террористическому акту украинских спецслужб", - заявили в МГБ.