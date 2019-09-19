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РИА Новости

В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте

17:14 19.09.2019 (обновлено: 17:22 19.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОдна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
Одна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
© РИА Новости / Стрингер
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Одна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Мощность каждого взрывного устройства, использованного при теракте в Луганске, составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, всего было четыре бомбы, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики со ссылкой на главу МВД ЛНР Игоря Корнет.
Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что неизвестные предприняли попытку совершить теракт в республике и подорвать три опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная в Луганске. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. По его словам, есть серьезные зацепки, которые позволят в ближайшие дни прояснить общую картину и задержать исполнителя. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.
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"Пока не проведена экспертиза, еще рано говорить, какие именно взрывчатые вещества были применены для проведения данного террористического акта. Первоначально могу сказать, что каждое взрывное устройство составляло около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Исходя из систем инициирующих устройств, можно говорить, что исполняли это все профессионалы", – говорится в заявлении Корнет, предоставленном Центром общественных связей МВД.
По данным МВД ЛНР, на данный момент ведутся оперативные мероприятия и уже есть определенные наработки.
"На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами", – говорится в заявлении министра.
Как сообщили РИА Новости в МГБ ЛНР, по предварительным данным, под опоры моста было заложено четыре взрывных устройства, одно из которых не сработало. "Бетонные конструкции повреждены, но мост не разрушен", - заявили в МГБ. В ведомстве добавили, что жертв и пострадавших нет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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