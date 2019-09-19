В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте

ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Мощность каждого взрывного устройства, использованного при теракте в Луганске, составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, всего было четыре бомбы, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики со ссылкой на главу МВД ЛНР Игоря Корнет.

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что неизвестные предприняли попытку совершить теракт в республике и подорвать три опоры моста на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная в Луганске. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. По его словам, есть серьезные зацепки, которые позволят в ближайшие дни прояснить общую картину и задержать исполнителя. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.

"Пока не проведена экспертиза, еще рано говорить, какие именно взрывчатые вещества были применены для проведения данного террористического акта. Первоначально могу сказать, что каждое взрывное устройство составляло около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Исходя из систем инициирующих устройств, можно говорить, что исполняли это все профессионалы", – говорится в заявлении Корнет, предоставленном Центром общественных связей МВД.

По данным МВД ЛНР, на данный момент ведутся оперативные мероприятия и уже есть определенные наработки.

"На Украине поменялась власть, но методы и способы остались прежние. Это еще раз говорит о том, что никто не хочет договариваться с нами", – говорится в заявлении министра.

Как сообщили РИА Новости в МГБ ЛНР, по предварительным данным, под опоры моста было заложено четыре взрывных устройства, одно из которых не сработало. "Бетонные конструкции повреждены, но мост не разрушен", - заявили в МГБ. В ведомстве добавили, что жертв и пострадавших нет.