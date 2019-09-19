Вупи Голдберг рассказала о роли 100-летнего пророка в сериале по Кингу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вупи Голдберг рассказала о роли Матушки Абигайль в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает EW.
"Женщине, которую я играю, больше 100 лет. Когда Кинг писал эту книгу, то, вероятно, представлял, что Абигайль выглядела как мисс Джейн Питтман (героиня из фильма о судьбе темнокожего населения Америки, — Прим.ред.) на стероидах. Причина этого в том, что люди тогда понятия не имели, как должны выглядеть пожилые чернокожие, потому что никогда не смотрели на них. Теперь зрители смогут наконец-то это сделать", — сказала актриса.
Обладательница премии "Оскара" также добавила, что ей придется четыре месяца носить белые дреды, пока проходят съемки сериала.
Она также поблагодарила создателей шоу и Стивена Кинга за то, что пригласили ее в проект, потому что давно хотела принять в нем участие.
В "Противостоянии" расскажут, как смертельный штамм гриппа убивает 99% населения мира, заставив оставшуюся часть человечества выбирать между добром и злом, чтобы выжить.