Вупи Голдберг рассказала о роли 100-летнего пророка в сериале по Кингу

"Женщине, которую я играю, больше 100 лет. Когда Кинг писал эту книгу, то, вероятно, представлял, что Абигайль выглядела как мисс Джейн Питтман (героиня из фильма о судьбе темнокожего населения Америки, — Прим.ред.) на стероидах. Причина этого в том, что люди тогда понятия не имели, как должны выглядеть пожилые чернокожие, потому что никогда не смотрели на них. Теперь зрители смогут наконец-то это сделать", — сказала актриса.