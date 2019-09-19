Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву

Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco

ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Представительство Саудовской Аравии передало послания в Совет безопасности ООН и российскому представителю как председателю СБ, что примет меры в ответ на нападение на объекты ее нефтяной компании в соответствии с международным правом, сообщил в четверг телеканал Представительство Саудовской Аравии передало послания в Совет безопасности ООН и российскому представителю как председателю СБ, что примет меры в ответ на нападение на объекты ее нефтяной компании в соответствии с международным правом, сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабия"

"Королевство примет меры в ответ на этот организованный террористический акт в соответствии с международным правом", - приводит телеканал текст послания.

Как отметил телеканал, в этих посланиях также говорится о призыве королевства к ООН и международным экспертам принять участие в расследовании атак на ее нефтяные предприятия.

"Все свидетельства указывают, что оружие, которое использовалось для нападения, было иранским", - отметили в саудовском представительстве.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.