Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T17:10Z
https://ria.ru/20190919/1558860904.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/75/1558827592_0:209:3072:1937_1036x0_80_0_0_7f06d4f716c806ed5be4d6af221664e5.jpg
РИА Новости

Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву

17:10 19.09.2019
449
© REUTERS / Houthi Media OfficeРакеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
© REUTERS / Houthi Media Office
ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Представительство Саудовской Аравии передало послания в Совет безопасности ООН и российскому представителю как председателю СБ, что примет меры в ответ на нападение на объекты ее нефтяной компании в соответствии с международным правом, сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабия".
"Королевство примет меры в ответ на этот организованный террористический акт в соответствии с международным правом", - приводит телеканал текст послания.
Как отметил телеканал, в этих посланиях также говорится о призыве королевства к ООН и международным экспертам принять участие в расследовании атак на ее нефтяные предприятия.
"Все свидетельства указывают, что оружие, которое использовалось для нападения, было иранским", - отметили в саудовском представительстве.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Вчера, 15:16РИА Новости
Лавров обеспокоен атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
700033
Обсудить 1
Саудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Пентагоне оценили ответственность Ирана за атаку на саудовские НПЗ
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Одна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
Лента
новостей
Одна из трех опор автодорожного моста в Луганске, которые были подорваны неизвестными
В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Удары Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану повлекут войну, заявил Зариф
Государственный флаг Эстонии
Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
Флаг Ирака
Ирак не присоединится к коалиции по безопасности на море
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
США изучают возможность отправки новой военной техники на Ближний Восток
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Киев взял в работу российские предложения по поставкам газа
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
Лента новостейМолния