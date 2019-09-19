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РИА Новости

Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"

17:19 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат экс-офицера КГБ СССР Михаила Головатова, заочно осужденного в Литве по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, доктор исторических наук Ришардас Бурда рассказал РИА Новости, что обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой изложить точку зрения и позицию по этому делу.
По словам адвоката, он также акцентировал внимание президента на том, что при рассмотрении апелляций представители судебной системы Литвы должны руководствоваться положениями норм международного права и законодательства страны, отнестись к рассмотрению жалоб объективно, беспристрастно и не политизировано.
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Генпрокуратура Литвы около 20 лет назад возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждает, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было.
Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по делу, когда при освобождении телебашни, по утверждениям литовской стороны, 14 человек погибли и свыше 600 граждан были ранены. Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности.
Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Житель Вильнюса Иванов служил в советском гарнизоне, он находится под подпиской о невыезде. Бывший командир танка Мель был арестован 12 марта 2014 года на литовском пограничном переходе Советск-Панемуне при попытке возвращения в Калининград из обычной поездки в Литву.
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Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям вёлся с крыш домов. А в 2010 году лидер литовского Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис публично высказался о тех событиях, заявив, что тогда "свои стреляли в своих". После этого в 2011 году Палецкис стал первым осужденным в Литве по статье за "отрицание советской агрессии". Но в январе 2012 года суд оправдал Палецкиса за отсутствием состава преступления.

Просьба на имя президента Литвы

"Я подал просьбу президенту Литвы Гитанасу Науседе. В ней я указал на многочисленные нестыковки в судебном процессе, в особенности, что касается соответствия применяемых статей нового Уголовного кодекса Литвы принципам конституции Литовской республики и международного гуманитарного права, принятым в 2010 году", - сказал Бурда. "Я хочу, чтобы не возникало прецедента, позволяющего обвинить мою страну – Литву - в предвзятости", - подчеркнул Бурда.
Адвокат пояснил, что выслал своё обращение в канцелярию президента, где документ приняли и зарегистрировали. По закону Литвы срок рассмотрения таких обращений составляет до 30 дней. Бурда добавил, что надеется в установленные сроки получить ответ из канцелярии президента.
Он уточнил, что ещё до вынесения приговора, вместе с другими адвокатами просил окружной суд остановить процесс и обратится в Конституционный суд, чтобы там разъяснили применимость статей.
Бурда надеется, что президент Науседа "публично и твердо" выскажется за то, чтобы в интересах самой Литвы прокуратура и суды республики в своей деятельности впредь руководствовались литовскими и ратифицированными международными правовыми нормами, не поддаваясь на давление любых заинтересованных политических сил.
Адвокат добавил, что готов подробно и аргументированно разъяснить свою позицию на международных форумах и в личных встречах с должностными лицами.
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Нельзя опускать руки

По словам адвоката, основная претензия заключается в том, что следствие и суд применили нормы уголовного права, которых не было во время событий 1991 года (придание действию закона обратной силы), и которые позволяют привлекать лиц, участвовавших в событиях 1991 года, к ответственности без срока давности. Поэтому при вынесении приговора в 2019 году литовский суд руководствовался положениями статей Уголовного кодекса Литвы 2003 года, которые в 2010 году были изменены.
Причём внесенные изменения Бурда считает сомнительными, поскольку часть из них противоречит положениям Римского статута (принят в 1998 году), и ратифицированного Литвой в 2003 году договора о Международном уголовном суде.
Бурда напомнил о суде над руководителями Литовской компартии в 1999 году, по приговору которого шесть человек уже отбыли тюремное заключение. Литовский суд признал их виновными в попытке госпереворота. Новый приговор, оглашенный 27 марта 2019 года, был вынесен по делу, который Вильнюсский окружной суд уже рассматривал в 1999 году и выделил материалы о госизмене в отношении других участников событий в отдельное производство, направив их на дополнительное расследование. Адвокат считает, что по аналогии с теми событиями, по принципу прецедента суд должен был рассматривать и новое дело. В результате чего огласили бы приговор и за истечением срока давности освободили всех подсудимых от ответственности.
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Адвокат подчеркнул, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в свое время согласился с оценкой Верховного суда Литвы событий 1991 года как попытки государственного переворота, и эта позиция ЕСПЧ окончательна.
"Мы, конечно, рады, что подсудимые получили не более 14 лет лишения свободы, в то время как прокуратура просила для многих и пожизненное заключение. Но сам принцип применения статей не позволяет нам опустить руки", - добавил Бурда.
Он также рассказал, что апелляции подали больше половины из адвокатов 66 осужденных. Обжаловать решение хочет и литовская прокуратура – там недовольны тем, что подсудимые получили слишком мягкие сроки, по сравнению с теми, которые просило гособвинение. Апелляционный процесс ещё не начался. Как пояснил адвокат, судебная коллегия будет одновременно рассматривать все апелляции, поданные в рамках этого дела.
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Осуждены без доказательств

Еще одной нестыковкой адвокат называет отсутствие каких-либо доказательств вины осужденных. Более того, по его словам, обвинение представляло в суде видеозаписи совсем других событий, например, стрельбы у Дома печати. Кроме того, Бурду возмущает, что фактические организаторы событий у телебашни, осужденные в 1999 году, получили гораздо меньшие сроки, чем простые солдаты, всего лишь исполнявшие их приказы.
В целом события 1991 года адвокат считает "краеугольным камнем в исторической оценке становления Литвы независимым государством". По его словам, именно тогда международное сообщество выразило Литве поддержку в борьбе за её независимость. Погибших у телебашни Бурда считает героями, отдавшими свои жизни за появление независимой Литвы, а превращение суда в политический процесс - "оскорблением памяти погибших".
"Но дело в том, что ни Горбачев, ни Язов (в 1991 году был министром обороны СССР, - ред.), ни, тем более мой подзащитный Михаил Головатов, не отдавали приказы на уничтожение гражданских лиц. Целью событий 13 января 1991 года не было заведомое нарушение гуманитарного права. Однако именно эту странную квалификацию сегодня прокуроры пытаются протолкнуть сквозь судебную систему Литвы. И судебная коллегия окружного суда почему-то не вникла в суть событий тех лет", - отметил Бурда.
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