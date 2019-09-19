Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T17:05Z
https://ria.ru/20190919/1558860587.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151353/58/1513535882_0:62:1200:737_1036x0_80_0_0_1729e51b8ac94d2d7983d07cdacc337d.jpg
РИА Новости

Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов

17:05 19.09.2019
244
CC BY 2.5 / Steevven1 / Выхлопная труба
Выхлопная труба
CC BY 2.5 / Steevven1 /
Выхлопная труба. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) лишило Калифорнию части преимуществ на установление своих экологических стандартов для выхлопов автомобилей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте агентства.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лишить Калифорнию права де-факто устанавливать стандарты выхлопов автомобилей.
Люди на улице Токио
19 июня, 08:00РИА Новости
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
"Агентство по охране окружающей среды (EPA) отменяет исключение из Закона о чистоте воздуха США, давшее преимущественное право штату Калифорния в январе 2013 года и касающееся программы Калифорнии по парниковому газу и программы "Транспортные средства с нулевыми выбросами", - говорится в заявлении.
Отмечается, что принятые меры не касаются программы штата для транспортных средств с низким уровнем выбросов и других стандартов чистоты воздуха, нацеленных на борьбу с выбросами, которые ведут к возникновению смога.
Сообщается, что в четверг Национальное управление безопасностью движения на трассах министерства транспорта США и Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовали окончательное решение, которое позволяет федеральному правительству устанавливать общенациональные стандарты выхлопов парниковых газов для автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности.
Администрация Трампа добивается снижения стандартов выхлопов для автомобилей. Согласно существующему законодательству, крупнейший по населению штат Калифорния имеет право устанавливать собственные, более жесткие экологические стандарты для выхлопов автомобилей. Целый ряд штатов заявил, что присоединится к более строгим стандартам Калифорнии. Таким образом, автопроизводителям де-факто приходится ориентироваться на калифорнийские правила, если они не хотят лишиться как минимум трети автомобильного рынка США.
Администрация Барака Обамы в 2012 году ввела новые жесткие стандарты выхлопов, которые должны были быть вновь рассмотрены в 2018 году с участием автопроизводителей. Трамп пересмотрел это решение.
План администрации Обамы предполагал, что к 2025 году автомобили должны будут проходить в среднем более 50 миль на одном галлоне бензина (3,8 литра) — то есть примерно 21 километр на литр. Стандарты 2010 года предполагали средний показатель в 27,5 мили на галлон (11,5 километра на литр бензина). Администрация Обамы утверждала, что новые меры позволят водителям сэкономить 1,7 триллиона долларов на бензине на протяжении эксплуатации новых автомобилей. По подсчетам предыдущей администрации, внедрение новых стандартов обошлось бы автопроизводителям примерно в 200 миллиардов долларов.
Ряд экологических организаций заявляли, что если стандарты Обамы будут пересмотрены, они подадут в суд. Крупные автопроизводители, включая General Motors, Volkswagen и Toyota, просили пока приостановить окончательное решение администрации Обамы по стандартам.
Логотип компании Nissan. Архивное фото
9 июля 2018, 12:16РИА Новости
Nissan признался в фальсификации данных о выбросе выхлопных газов
222000
Обсудить 0
КалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Государственный флаг Эстонии
Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
РИА
Новости
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии
В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
Лента
новостей
Опустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф обвинил США в попытках уклониться от выдачи виз участникам ГА ООН
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
В Китае призвали укреплять контакты с Россией
Гитанас Науседа
Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
Актер Сергей Афанасьев. Кадр из сериала Земский доктор. Возвращение
Умер актер Сергей Афанасьев
Вид на город Афины
Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
Константин Котов
Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
Лента новостейМолния