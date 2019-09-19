Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) лишило Калифорнию части преимуществ на установление своих экологических стандартов для выхлопов автомобилей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте агентства.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лишить Калифорнию права де-факто устанавливать стандарты выхлопов автомобилей.

"Агентство по охране окружающей среды (EPA) отменяет исключение из Закона о чистоте воздуха США, давшее преимущественное право штату Калифорния в январе 2013 года и касающееся программы Калифорнии по парниковому газу и программы "Транспортные средства с нулевыми выбросами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что принятые меры не касаются программы штата для транспортных средств с низким уровнем выбросов и других стандартов чистоты воздуха, нацеленных на борьбу с выбросами, которые ведут к возникновению смога.

Сообщается, что в четверг Национальное управление безопасностью движения на трассах министерства транспорта США и Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовали окончательное решение, которое позволяет федеральному правительству устанавливать общенациональные стандарты выхлопов парниковых газов для автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности.

Администрация Трампа добивается снижения стандартов выхлопов для автомобилей. Согласно существующему законодательству, крупнейший по населению штат Калифорния имеет право устанавливать собственные, более жесткие экологические стандарты для выхлопов автомобилей. Целый ряд штатов заявил, что присоединится к более строгим стандартам Калифорнии. Таким образом, автопроизводителям де-факто приходится ориентироваться на калифорнийские правила, если они не хотят лишиться как минимум трети автомобильного рынка США.

Администрация Барака Обамы в 2012 году ввела новые жесткие стандарты выхлопов, которые должны были быть вновь рассмотрены в 2018 году с участием автопроизводителей. Трамп пересмотрел это решение.

План администрации Обамы предполагал, что к 2025 году автомобили должны будут проходить в среднем более 50 миль на одном галлоне бензина (3,8 литра) — то есть примерно 21 километр на литр. Стандарты 2010 года предполагали средний показатель в 27,5 мили на галлон (11,5 километра на литр бензина). Администрация Обамы утверждала, что новые меры позволят водителям сэкономить 1,7 триллиона долларов на бензине на протяжении эксплуатации новых автомобилей. По подсчетам предыдущей администрации, внедрение новых стандартов обошлось бы автопроизводителям примерно в 200 миллиардов долларов.