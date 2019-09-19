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РИА Новости

Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам

17:01 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Депутаты Ляэнераннаского волостного собрания в четверг выступили против установки на кладбище в Лихула копии скандально известного памятника легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году, сообщило региональное издание Laane Elu.
Ранее организация "Клуб друзей Эстонского легиона" подала запрос на установку копии памятника. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас и ряд его однопартийцев поддержали идею возвращения в Лихулу скандального монумента. Премьер Ратас выступил против данной инициативы.
"Решение о запрете на установку копии памятника поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты волостного собрания, за исключением представителя EKRE Меэлиса Малка", - говорится в сообщении.
Волостное собрание обосновало свое решение тем, что кладбища предназначены для похорон и поминовения усопших, а не для проведения собраний и публичных мероприятий. Окончательное решение по этому вопросу несколько раз переносилось.
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Впервые памятник с изображением солдата в форме СС в 2002 году был установлен в городе Пярну, но вскоре демонтирован после ряда протестов. В августе 2004 года памятник был установлен в местечке Лихула по инициативе и на средства эстонских общественных организаций участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии. Однако под давлением мировой общественности правительство тогдашнего премьера Юхана Партса было вынуждено 2 сентября того же года демонтировать монумент. Затем памятник был отправлен в Музей борьбы за свободу в поселок Лагеди под Таллином.
В сентябре 2018 года EKRE провела памятное мероприятие в Лихула у копии памятника эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии, в честь очередной годовщины его демонтажа в 2004 году. Как отмечали организаторы, копия памятника была установлена только на время мероприятия. МИД РФ тогда выразил возмущение воссозданием в Эстонии памятника эстонским легионерам СС.
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