Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам

ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Депутаты Ляэнераннаского волостного собрания в четверг выступили против установки на кладбище в Лихула копии скандально известного памятника легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году, сообщило региональное издание Депутаты Ляэнераннаского волостного собрания в четверг выступили против установки на кладбище в Лихула копии скандально известного памятника легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году, сообщило региональное издание Laane Elu

Ранее организация "Клуб друзей Эстонского легиона" подала запрос на установку копии памятника. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас и ряд его однопартийцев поддержали идею возвращения в Лихулу скандального монумента. Премьер Ратас выступил против данной инициативы.

"Решение о запрете на установку копии памятника поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты волостного собрания, за исключением представителя EKRE Меэлиса Малка", - говорится в сообщении.

Волостное собрание обосновало свое решение тем, что кладбища предназначены для похорон и поминовения усопших, а не для проведения собраний и публичных мероприятий. Окончательное решение по этому вопросу несколько раз переносилось.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС в 2002 году был установлен в городе Пярну, но вскоре демонтирован после ряда протестов. В августе 2004 года памятник был установлен в местечке Лихула по инициативе и на средства эстонских общественных организаций участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии. Однако под давлением мировой общественности правительство тогдашнего премьера Юхана Партса было вынуждено 2 сентября того же года демонтировать монумент. Затем памятник был отправлен в Музей борьбы за свободу в поселок Лагеди под Таллином.