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РИА Новости

В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними

16:59 19.09.2019
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© РИА Новости / Давид ХизанишвилиСотрудник патрульной полиции МВД Грузии
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании в Тбилиси гражданина США, Австралии и девятерых грузин за торговлю несовершеннолетними, а также производство и реализацию порнографических фотографий с их участием.
Интенсивные оперативно-следственные мероприятия в течение нескольких месяцев проводили грузинские правоохранители вместе с силовыми структурами США, Австралии и Европола.
"Задержаны 11 членов преступной группировки по факту торговли несовершеннолетними, а также производства и реализации порнографических материалов с их участием. Преступление карается лишением свободы сроком от 17 до 20 лет или бессрочным заключением", - сказано в заявлении МВД.
Ведомство отмечает, что среди задержанных есть родители, родственники и близкие тех несовершеннолетних, которых снимали на порнографических фото.
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Следствием установлено, что в порнографических материалах снимались около 10 девочек в возрасте от 8 до 14 лет, за каждую фотографию родители получали от 500 до 3 тысяч лари (от 170 до 1 тысячи долларов). Задержанные иностранцы организовали на съемных квартирах в Тбилиси нелегальные фотосалоны.
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