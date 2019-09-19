В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними

ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании в Тбилиси гражданина США, Австралии и девятерых грузин за торговлю несовершеннолетними, а также производство и реализацию порнографических фотографий с их участием.

Интенсивные оперативно-следственные мероприятия в течение нескольких месяцев проводили грузинские правоохранители вместе с силовыми структурами США, Австралии и Европола.

"Задержаны 11 членов преступной группировки по факту торговли несовершеннолетними, а также производства и реализации порнографических материалов с их участием. Преступление карается лишением свободы сроком от 17 до 20 лет или бессрочным заключением", - сказано в заявлении МВД.

Ведомство отмечает, что среди задержанных есть родители, родственники и близкие тех несовершеннолетних, которых снимали на порнографических фото.