Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с генсеком внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в регионе Западных Балкан, на Украине, а также вокруг Венесуэлы, говорится в сообщении МИД РФ.
Консультации прошли 19 сентября в Брюсселе.
"Стороны обстоятельно рассмотрели нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом и перспективы их оздоровления", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что Грушко Шмид и акцентировали важность поддержания диалога по темам, представляющим взаимный интерес.
"Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в регионе Западных Балкан, на Украине, а также вокруг Венесуэлы", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.