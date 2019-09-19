Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с генсеком внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в регионе Западных Балкан, на Украине, а также вокруг Венесуэлы, говорится в сообщении МИД РФ.

Консультации прошли 19 сентября в Брюсселе.

"Стороны обстоятельно рассмотрели нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом и перспективы их оздоровления", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Грушко Шмид и акцентировали важность поддержания диалога по темам, представляющим взаимный интерес.