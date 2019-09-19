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РИА Новости

Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу

16:59 19.09.2019
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с генсеком внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в регионе Западных Балкан, на Украине, а также вокруг Венесуэлы, говорится в сообщении МИД РФ.
Консультации прошли 19 сентября в Брюсселе.
"Стороны обстоятельно рассмотрели нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом и перспективы их оздоровления", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что Грушко Шмид и акцентировали важность поддержания диалога по темам, представляющим взаимный интерес.
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"Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в регионе Западных Балкан, на Украине, а также вокруг Венесуэлы", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Ситуация на УкраинеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хельга ШмидМИД РФЕвросоюзАлександр ГрушкоРоссияВ мире
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