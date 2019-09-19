Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Защита программиста Константина Котова, осужденного к четырем годам заключения за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, просит освободить его до вступления приговора в силу, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Алексей Липцер.

С таким ходатайством он выступил после того, как об аналогичной мере по другому громкому делу – об актере Павле Устинове – попросил коллега Липцера Анатолий Кучерена. Впоследствии его поддержала Генпрокуратура.

"Мы направили ходатайства в прокуратуру и Мосгорсуд с просьбой изменить меру пресечения до рассмотрения дела в апелляционной инстанции", - сказал Липцер, назвав приговор его клиенту незаконным.

При этом адвокат не знает, когда можно ждать реакции надзорного ведомства и какой она будет.

"Если смотреть на пример Устинова, то вчера адвокат обратился в прокуратуру, а сегодня заседание уже назначено. Мы ожидаем аналогичную реакцию", - добавил Липцев.

Комментариями прокуратуры и Мосгорсуда РИА Новости пока не располагает.

Дело Котова слушалась три дня. За это время были допрошены 18 свидетелей, просмотрены видеозаписи с акций, в которых участвовал Котов. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела, заявляет прокуратура. Это случилось после несанкционированного шествия, которое предприняли некоторые участники согласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сам Котов виновным себя не считает.