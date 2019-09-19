Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Защита программиста Константина Котова, осужденного к четырем годам заключения за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, просит освободить его до вступления приговора в силу, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Алексей Липцер.
С таким ходатайством он выступил после того, как об аналогичной мере по другому громкому делу – об актере Павле Устинове – попросил коллега Липцера Анатолий Кучерена. Впоследствии его поддержала Генпрокуратура.
"Мы направили ходатайства в прокуратуру и Мосгорсуд с просьбой изменить меру пресечения до рассмотрения дела в апелляционной инстанции", - сказал Липцер, назвав приговор его клиенту незаконным.
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При этом адвокат не знает, когда можно ждать реакции надзорного ведомства и какой она будет.
"Если смотреть на пример Устинова, то вчера адвокат обратился в прокуратуру, а сегодня заседание уже назначено. Мы ожидаем аналогичную реакцию", - добавил Липцев.
Комментариями прокуратуры и Мосгорсуда РИА Новости пока не располагает.
Дело Котова слушалась три дня. За это время были допрошены 18 свидетелей, просмотрены видеозаписи с акций, в которых участвовал Котов. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.
Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела, заявляет прокуратура. Это случилось после несанкционированного шествия, которое предприняли некоторые участники согласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сам Котов виновным себя не считает.
До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней пока является Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.