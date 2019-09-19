Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии

ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео после визита в Саудовскую Аравию заявил, что готов предоставить американскому президенту Дональду Трампу важную информацию о недавнем нападении на нефтяные объекты королевства.

"У меня появилась возможность предоставить Трампу важную информацию о нападении на объекты Saudi Aramco", - сказал Помпео, который в четверг прибыл с визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби из саудовской Джидды. Его слова цитирует канал "Аль-Арабия"

По словам Помпео, США стремятся к мирному решению проблемы с Ираном, но продолжат создавать международную коалицию. Кроме того, госсекретарь повторил намерение Вашингтона наложить дополнительные санкции на Иран, чтобы помешать ему поддерживать группировку "Хезболлах" в Ливане, шиитские группировки в Ираке и ракетную программу Ирана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.