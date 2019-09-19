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РИА Новости

Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии

16:57 19.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ДОХА, 19 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео после визита в Саудовскую Аравию заявил, что готов предоставить американскому президенту Дональду Трампу важную информацию о недавнем нападении на нефтяные объекты королевства.
"У меня появилась возможность предоставить Трампу важную информацию о нападении на объекты Saudi Aramco", - сказал Помпео, который в четверг прибыл с визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби из саудовской Джидды. Его слова цитирует канал "Аль-Арабия".
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По словам Помпео, США стремятся к мирному решению проблемы с Ираном, но продолжат создавать международную коалицию. Кроме того, госсекретарь повторил намерение Вашингтона наложить дополнительные санкции на Иран, чтобы помешать ему поддерживать группировку "Хезболлах" в Ливане, шиитские группировки в Ираке и ракетную программу Ирана.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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