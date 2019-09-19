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РИА Новости

Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины

16:56 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Парламент Украины по предложению премьера назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имуществам.
Такое решение в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимума в 226 голосов.
С 2016 по 2018 год Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте". Под его руководством "Укрпочта" первой среди государственных ведомств ввела процедуру передачи в аренду недвижимого имущества через Prozorro.sale.
Также Сенниченко занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при кабинете министров Украины и независимого члена наблюдательного совета Prozorro.
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
12 сентября, 14:23РИА Новости
В "Слуге народа" заявили о намерении начать полную перезагрузку власти
Фонд госимущества Украины является органом исполнительной власти, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения госимущества, управления объектами госсобственности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию на Украине.
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Дмитрий СенниченкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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