Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Парламент Украины по предложению премьера назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имуществам.

Такое решение в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимума в 226 голосов.

С 2016 по 2018 год Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте". Под его руководством "Укрпочта" первой среди государственных ведомств ввела процедуру передачи в аренду недвижимого имущества через Prozorro.sale.

Также Сенниченко занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при кабинете министров Украины и независимого члена наблюдательного совета Prozorro.

Фонд госимущества Украины является органом исполнительной власти, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения госимущества, управления объектами госсобственности.