Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции

ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Март Хельме отказался участвовать в предстоящей встрече министров внутренних дел Европейского союза по вопросам миграции, заявив, что его страна не собирается обсуждать создание миграционного механизма.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом. В понедельник предложенный Италией новый миграционный механизм будет представлен всем министрам внутренних дел Евросоюза.