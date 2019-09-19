Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:56Z
https://ria.ru/20190919/1558860135.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151018/87/1510188743_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_0cb579e56ade49cc81ba6c8fb06bcf7b.jpg
РИА Новости

Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции

16:56 19.09.2019
462
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОпустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
Опустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Март Хельме отказался участвовать в предстоящей встрече министров внутренних дел Европейского союза по вопросам миграции, заявив, что его страна не собирается обсуждать создание миграционного механизма.
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив на лодках динги и подобранные испанской морской спасательной службой, в испанском порту Альхесирас (Algeciras). 31 июля 2018
5 января, 02:14РИА Новости
В ЕС за год выявили около 150 тысяч случаев незаконного пересечения границ
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом. В понедельник предложенный Италией новый миграционный механизм будет представлен всем министрам внутренних дел Евросоюза.
По словам Хельме, своим отказом он дает понять, что Эстония не собирается обсуждать создание миграционного механизма. "Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", - заявил в четверг Хельме порталу эстонского телерадиовещания ERR.
14100002
Обсудить 1
МигрантыМарт ХельмеЕвросоюзЭстонияВ мире
Рекомендуем
Государственный флаг Эстонии
Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
РИА
Новости
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
В Китае призвали укреплять контакты с Россией
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
Гитанас Науседа
Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
Сотрудник патрульной полиции МВД Грузии
В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Киев взял в работу российские предложения по поставкам газа
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
Вид на город Афины
Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
Лента новостейМолния