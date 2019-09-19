Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции

ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Март Хельме отказался участвовать в предстоящей встрече министров внутренних дел Европейского союза по вопросам миграции, заявив, что его страна не собирается обсуждать создание миграционного механизма.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться денежным штрафом. В понедельник предложенный Италией новый миграционный механизм будет представлен всем министрам внутренних дел Евросоюза.
По словам Хельме, своим отказом он дает понять, что Эстония не собирается обсуждать создание миграционного механизма. "Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", - заявил в четверг Хельме порталу эстонского телерадиовещания ERR.