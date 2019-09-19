Леди Гаге предложили роль в перезапуске "Маленького магазинчика ужасов"

Она не раз говорила, что очень полюбила эту профессию и намерена продолжать работать в кино: "Я люблю играть, мне нравилось сниматься и в "Американской истории ужасов", и в "Рождении звезды" с Брэдли Купером. Это был потрясающий опыт, и я хочу продолжать, но уже немного избалована проектами с замечательными режиссерами".