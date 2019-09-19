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РИА Новости
Культура

Леди Гаге предложили роль в перезапуске "Маленького магазинчика ужасов"

20:54 19.09.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniЛеди Гага на церемонии вручения премии "Оскар". 24 февраля 2019
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар. 24 февраля 2019
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Леди Гага может вернуться на экран в перезапуске "Маленького магазинчика ужасов", сообщает US Magazine.
Издание сообщает, что певица "крайне заинтересована в продолжении актерской карьеры".
Она не раз говорила, что очень полюбила эту профессию и намерена продолжать работать в кино: "Я люблю играть, мне нравилось сниматься и в "Американской истории ужасов", и в "Рождении звезды" с Брэдли Купером. Это был потрясающий опыт, и я хочу продолжать, но уже немного избалована проектами с замечательными режиссерами".
Фильм "Маленький магазинчик ужасов" был снят в 1960 году, а в 1982 его превратили в Бродвейский мюзикл, в котором играли Рис Моранис и Стив Мартин.
Пока еще не известно, кого сыграет Гага, скорее всего, она исполнит роль Одри, которая работает в цветочном магазине с Сеймуром. Он обнаруживает растение, которому для роста необходимы человеческая плоть и кровь.
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