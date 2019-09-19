Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин

АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Греческая полиция провела операцию по выселению мигрантов из незаконно занятых ими двух зданий в центре Афин, говорится в сообщении полиции.
Новое правительство Греции обещало навести порядок в сфере безопасности и начало проводить регулярные полицейские операции.
Операция началась рано утром в четверг и продолжалась несколько часов, она проходила в районе Экзархия.
Два здания, одно из них - "Школа Тосицио", были захвачены с 2016 года.
В здании школы были 90 мигрантов, в том числе 36 несовершеннолетних. Задержан один человек за хранение ножа. В другом здании находились 179 человек, среди них 62 несовершеннолетних. Были изъяты два пистолета, полиция проверяет, являются ли они действующими или это копии.
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Все мигранты были доставлены в Управление по делам иностранцев Аттики для проверки их документов.
Полиция отмечает, что "Школа Тосицио" принадлежит Образовательному обществу, общая площадь четырех ее этажей составляет 1460 квадратных метров. До 2014 года здесь проходили занятия. Как полагают, здание было построен по планам Эрнста Циллера, который в конце XIX - начале XX веков был одним из основных архитекторов королевских и муниципальных зданий в крупных греческих городах. Он построил, в частности, президентский дворец (нынешний парламент Греции), археологический и нумизматический музеи, национальную библиотеку и национальную академию.