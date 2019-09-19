Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин

АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Греческая полиция провела операцию по выселению мигрантов из незаконно занятых ими двух зданий в центре Афин, говорится в сообщении полиции.

Новое правительство Греции обещало навести порядок в сфере безопасности и начало проводить регулярные полицейские операции.

Операция началась рано утром в четверг и продолжалась несколько часов, она проходила в районе Экзархия.

Два здания, одно из них - "Школа Тосицио", были захвачены с 2016 года.

В здании школы были 90 мигрантов, в том числе 36 несовершеннолетних. Задержан один человек за хранение ножа. В другом здании находились 179 человек, среди них 62 несовершеннолетних. Были изъяты два пистолета, полиция проверяет, являются ли они действующими или это копии.

Все мигранты были доставлены в Управление по делам иностранцев Аттики для проверки их документов.