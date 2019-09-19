Свердловская область представляет свой турпотенциал в столичном "Зарядье"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Туристический потенциал Свердловской области представили представители региона в четверг в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля Русского географического общества "Открываем Россию заново. Вместе", передает корреспондент РИА Новости.

Площадкой для презентации стал весь парк "Зарядье". Концерты, лекции, мастер-классы – так или иначе, всё, что показывает в Москве делегация Свердловской области, демонстрирует привлекательность региона для туристов.

Официальное открытие Дня Свердловской области в рамках IV Фестиваля РГО состоялось на площадке лектория "Заповедное посольство". Как отметил на открытии Дня Свердловской области в Зарядье глава делегации региона, первый заместитель губернатора Алексей Орлов, в последние годы область приняла множество крупнейших международных событий и сформировала серьезные компетенций в сфере гостеприимства, включая размещение, общественное питание, туристическое обслуживание.

"Тем не менее, нашим губернатором поставлена задача формировать сферу внутреннего туризма как отдельный сектор экономики. Свердловская область – это старо-промышленный регион, крупнейший промышленный центр нашей страны, имеющий при этом огромное историко-культурное наследие и вследствие этого большую туристическую привлекательность. То есть направлений, которые привлекают к нам гостей, множество. Например, люди приезжают на деловые мероприятия, но наши культурные объекты тоже вызывают у них неподдельный интерес. И наша задача - предоставить гостям возможность охватить как можно больше направлений для знакомства с регионом", - сказал Орлов.

По его словам, День Свердловской области на площадке парка "Зарядье" в рамках фестиваля РГО дает хорошую возможность еще раз громко заявить о себе и продемонстрировать все направления туризма в регионе: активный, культурно-познавательный, старо-промышленный, минералогический, исторический, паломнический, гастрономический…

Чтобы показать всю палитру туристических возможностей родного края, организаторы привлекли "тяжелую артиллерию". Так, с лекцией "Мой Урал" выступит известный драматург, театральный режиссёр, худрук "Коляда-театра" и номинант "Золотой маски" Николай Коляда. О зимнем спортивном туризме на снегоходах по Уралу пригласили рассказать российского автогонщика, победителя ралли "Дакар-2017" Сергея Карякина. А викторину по сказам самого известного уральского писателя Павла Бажова провела "Мисс Екатеринбург-2014", она же "Мисс Россия-2015" и первая "Вице-Мисс Мира – 2015" София Никитчук.