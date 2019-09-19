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РИА Новости
Тульская область

Бюст оружейника Николая Афанасьева установили в Туле

16:50 19.09.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиБюст оружейника Николая Афанасьева установили в Туле
Бюст оружейника Николая Афанасьева установили в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. Бюст выдающегося конструктора, разработчика авиационных и зенитных пушек и пулеметов, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Афанасьева открыли в Туле в День оружейника, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Особенно широко он отмечается в Туле и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны.
Торжественная церемония состоялось на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием Тульского государственного музея оружия.
Глава региона Алексей Дюмин, выступая на церемонии открытия, отметил, что конструктор внес неоценимый вклад в развитие оружейного дела. "Авиационные и зенитные пушки и пулеметы, разработанные Николаем Михайловичем, и сейчас стоят на вооружении многих стран мира. Его имя навсегда вписано в историю российского оружейного дела", – сказал губернатор.
Также в День оружейника Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды ветеранам и отличившимся работникам оборонных предприятий.
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"С петровской эпохи и до наших дней тульские оружейники доказывают своё умение справляться с задачами любой сложности. Благодаря этому Тула по праву носит высокое звание оружейной столицы России", — сказал он.
Губернатор отметил, что сегодня на оборонных предприятиях области трудятся более 35 тысяч высококлассных специалистов. Предприятия накопили уникальный опыт создания различных видов вооружения для авиации и флота, реактивных систем залпового огня, систем ПВО, высокоточного оружия, средств связи и боеприпасов.
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Особенно широко он отмечается в Туле и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны. Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года, пояснили в пресс-службе.
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Тульская областьНиколай АфанасьевАлексей ДюминТула
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