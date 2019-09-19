Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Врачи выписали ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области, в больницах остаются 12 пострадавших, сообщило правительство региона.
Четырнадцатого сентября в Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли девять человек, в числе которых оба водителя. 28 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Сегодня из областной детской больницы был выписан домой единственный пострадавший в аварии ребенок", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пострадавший – мальчик семи лет.
"В настоящее время в больницах региона остаются 12 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гаврилов - Ямском районе. В больнице скорой помощи имени Соловьева проходят лечение 11 человек, один из которых находится в реанимации. Еще один пребывает в реанимации областной больницы", - информируют власти.